El Sergas mantiene que cumple la ley no pagando festivos a los eventuales

La Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras anunció ayer, después de publicarse en este mismo medio la sentencia por la que se verá obligado a abonar los festivos no pagados ni cotizados a la Seguridad Social que median entre dos periodos de contratación continuados a una enfermera eventual que, "a falta de poder afondar neste caso concreto porque aínda non se recibíu notificación da sentenza, esta Xerencia reafírmase no seu riguroso cumprimento da regulamentación da contratación de persoal que, por mor da continuidade asistencial, diversidade de centros e multiplicidade de categorías profesionais é especialmente complexa".

En el comunicado, la dirección del Servizo Galego de Saúde en la provincia reitera que "o pacto de contratacións, renovado periodicamente co consenso e seguimento das centrais sindicais con representación no Sergas dende hai máis de vinte anos, respecta os dereitos dos traballadores substitutos, en canto a cotizacións, libranzas, vacacións, baixas laborais ou cómputo de horas (...) e é por iso que esta institución empregará todos aqueles recursos xudiciais dispoñibles para defender a súa boa actuación".

La respuesta del Sergas llega tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense a una demanda en su día presentada por la enfermera Ana Isabel Cruz Gil, a instancias del sindicato de enfermería Satse, del que es afiliada. En ella, la profesional sanitaria reclamaba que se le abonasen los salarios correspondientes a los fines de semana entre dos contratos laborales que la institución sanitaria gallega no no había cotizado ni tampoco había abonado. Fue el sindicato Satse el que iniciamente denunció ante la Inspección de Trabajo la irregularidad. Esta acabó levantando acta de inspección y posterior de liquidación, en la que obligó al Sergas a ingresar las cotizaciones pendientes por esos fines de semana y festivos no cotizados. Ana Isabel Cruz, la primera y por el momento única demandante, en virtud de esa inspección decidió reclamar el abono de los salarios no percibidos por esos días que no llegaron a cotizarse de manera ilícita.

"El Sergas debería ser ejemplar en el trato al personal"

Ana Isabel Cruz fue la única enfermera -por el momento- de los varios centenares afectadas, que decidió acudir a los tribunales: "Creo que el Sergas, como responsable de la sanidad gallega e institución pública que es, debería ser ejemplar en el compartamiento con sus trabajadores, sobre todo considerando la responsabilidad tan elevada que todos tenemos en un ámbito tan sensible como el de la salud", apuntaba ayer esta profesional, que reiteró en varias ocasiones su agradecimiento al sindicato Satse "por el empeño y el apoyo en denunciar esta irregularidad. En mi caso era poco importe, pero todavía no entiendo cómo algunos otros afectados con más de dos meses sin cotizar ni cobrar no están acudiendo ya como yo a los tribunales. Espero que todos los casos que han detectado desde el Satse y notificados desde Tesorería ejerzan el derecho a cobrar lo que el Sergas les denegó en su momento".