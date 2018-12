Siglo de las luces sin Ilustración

Lunes, 26 - Asilo por estar hartos, no de comer

Medio millar de peticiones de asilo político por parte de inmigrantes que llaman a la puerta de la provincia son muchas. Esos son los trámites que ha hecho la Comisaría de Policía en tan solo diez meses. La mayoría son venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Sí porque del país "en el que se come tres veces al día" — como predijo Errejón— también se huye varias veces al día, con o sin digestión. Quiero pensar que los que ponen mar de por medio y llegan aquí no es porque estén empachados de tanta ingesta de hallacas, cachapas o arepas, sino hartos, que no es lo mismo. "No es lo mismo arte que hartar", cantaba Alejandro Sanz. "Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué",compuso Serrat. Anónimos que llaman día tras día a la puerta esperando que alguien abra la puerta sin ver antes quién es a través de la mirilla. Mirillas que son murallas. "Pum, pum, ¿quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla",dejó escrito el gran Quilapayún. Poca música y menos poesía en tan precarias situaciones humanas. Pocas bromas con las riadas de gentes que se desplazan, lo mismo en la frontera de México o que empujan desde el Magreb. Poca demagogia con el abrazo con fotos al lado del que sufre, poca demagogia con el desahogo fácil, que se vayan a su país. Ambas polarizaciones también alimentan extremismos y populismos, que están engordando demasiado.

Martes, 27 - Por cuántos, por cuándo y para qué

Hay un vecino de Xinzo de Limia que fue detenido por doce incendios forestales, pero solo reconoce dos. Ese era un titular en primera. ¿Cuáles reconocería, los primeros o los últimos? ¿Los más devastadores o los de menor importancia? ¿Los que más daño económico causaron o los que se apagaron soplando? Ardió Londres en 1666 por un descuido con un brasero. San Francisco se quemó en 1906 porque una mala gestión del terremoto de abril de aquel año provocó que las llamas se expandiesen sin remedio. En la Roma del año 64 un incendio que la leyenda (no la Historia) atribuye a Nerón haber reducido a cenizas la capital del Imperio. ¿ Y en Ourense? En Ourense lleva décadas ardiendo para nada y no sé si por nada. No somos el Ave Fénix, somos brigadistas, ni siquiera bomberos. No somos ni Roma, ni San Francisco, ni Londres. Impresionantes lugares sobrepuestos a las llamas. Aquí quedan carqueixas queimadas.

Miércoles, 28 - Diferencias sobre una cuestión de luces

Al siglo XVIII se le llamó el de las luces. Pensadores alemanes, franceses e ingleses extendieron la teoría de que el estudio y el conocimiento eran herramientas poderosas para dejar atrás sombrías ignorancias seculares. La Ilustración prendió en la burguesía, pero incluso en la aristocracia. En España tuvo su brillo con Carlos III pero unos políticos de inteligencia menguante dejaron el trabajo a medio hacer. Ahora vivimos en otro siglo de las luces y quienes las encienden y las apagan son los alcaldes, pero quienes las pagan somos los mismos. Ahora que un regidor tenga luces significa brillar bajo los focos. Al alcalde es al único cargo público al que se le permite el hiperlocalismo porque no hay nada que nos agrade más que haya un guardián do marco da leira. Hay regidores educados, pero sosos y los hay folclóricos y efectistas que se las dan de parvos y simplones en público como parte de un atrezzo de vulgaridad muy impostada. El alcalde de Vigo, tipo inteligentísimo y muy hábil, milita en esta división. Ha mareado la perdiz con el asunto del alumbrado navideño embobando a miles de personas. Incluso comerciantes ourensanos confesaban tener "envidia" del alcalde electricista. El estímulo de comprar se dispara con el fogonazo luminoso, es como una viagra que pone loca la tarjeta de crédito. Las compras de hoy van dopadas con infinidad de promociones, también por las lucecitas que cuelgan en las calles estas fechas. Este es nuestro siglo de las luces y nuestra Ilustración. Ya lo dijo Jovellanos, pensador de aquella época: "Los pueblos tienen el gobierno que se merecen". Ya sea el de Caballero o el de Jesús Vázquez.

Jueves, 29 - La inteligencia y el tesón en pocas líneas

Coren se expande y empleará a 325 fijos más en el 2019. Invertirá 26 millones en proyectos de innovación. Así lo titulaba este periódico. Lleva poco tiempo definir, el esfuerzo, la innovación y el empeño, por eso el texto que llevó el periódico a portada condensa a la perfección lo que es la gran empresa de Ourense. Para argumentar la estulticia escribimos mucho más. Que quede todo aquí, entonces.

Viernes, 30 - Los significados y lo que es inclusivo

La Real Academia de la Lengua ha rechazado el llamado lenguaje inclusivo (innecesario decir "todas" y "todos") y no considera necesario el doble género. El debate crece estos días, pero vamos a dejarlo pasar, que queda poco espacio en la página. Solo recordar que inclusivo viene incluir, efectivamente, y que cuando la Xunta dice que va a replantear las 30.000 paradas de autobús de Galicia debemos entender: eliminar, suprimir, aniquilar, liquidar y prescindir del mapa de rutas de autobuses como ahora lo conocemos. Casi todas, casi todos.

Sábado, 1 - Una nueva añagaza desde el Concello

El Concello de Ourense se ha convertido en una auténtica añagaza merced a hacer de su mala praxis política y administrativa su razón para existir. Es una de las constantes de la actualidad: siempre incapaz de gobernar, siempre incapaz de gobernarse. De nuevo la ineptitud para pagar las facturas que deben deja a los proveedores a dos velas. Esta vez porque un sindicato torpedea la contabilidad merced a unas alegaciones a los pagos. Es la burocracia soviética en la que todavía nos someten. Es en lo que se ha quedado este Concello, en una mala gestoría que ya ni pagar sabe.