El silencio es la mejor declaración

Lunes, 21 de noviembre | Los caminos que abre la tecnología

Imposible seguir el ritmo de la tecnología. Cuando crees que llegas, que has controlado algo, se queda viejo en un suspiro. Una entidad bancaria se publicita estos días diciendo que ya puedes abrir una cuenta a través del móvil en solo unos minutos. No explica, eso sí, cómo cancelarla. Pero eso es filfa al lado de lo que se está cociendo. Ríase usted de las impresoras 3D que lo cambiarán todo en dos telediarios. Prepárese para los avances que vienen, según los expertos. Pueden llegar las bioimpresoras de órganos humanos, los robots dejarán en ridículo el más delirante de los guiones cinematográficos de ciencia ficción. La ropa se volverá impermeable con apretar un dispositivo. Los ordenadores podrán funcionar con la mente e incluso podremos tener manos biónicas. Qué vértigo, ¿no? La tecnología siempre viene en nuestro auxilio, procura nuestro bien. Por eso el lunes saludamos efusivamente que la tecnología instalada en el multamóvil del Concello de Ourense funcione a la perfección. Tanto que detecta seis infracciones al día en la ciudad. Con un simple barrido visual toma nota de la infracción y remite al infractor una amable misiva tachándole de pésimo ciudadano. La tecnología, quién sabe, permitirá cambiar el dispositivo de multas por otro que diga donde hay una plaza de aparcamiento. De momento casi es más fácil implantar una mano biónica que encontrar dónde aparcar.

Martes, 22 de noviembre Aquí y al otro lado de este mundo

Resulta que cuando la vida debería ser un regalo se convierte en una tortura, casi una prisión. "En los últimos años ha habido un aumento significativo en la prevalencia de depresión clínica entre adolescentes y adultos jóvenes y la problemática tendencia puede ser más fuerte entre los adolescentes, según un nuevo estudio científico". El texto entrecomillado se ha extraído de un periódico de México. "Amparo González, del Servicio de Psiquiatría del CHUO, forma parte de un grupo de trabajo e insistió en la necesidad de hacer visible un mal que se sufre en silencio puesto que ni los jóvenes hablan de ella ni los adultos sabemos detectarla". Y este, publicado por La Región el martes, después de la inauguración de una exposición fotográfica sobre la depresión infantil. Aquí y al otro lado del planeta una epidemia se extiende en una edad en la que nada debería perturbar la felicidad. ¿Imposible? No. ¿Increíble? Tampoco. ¿Real? Lamentablemente, sí.

Miércoles, 23 de noviembre | La incomparable belleza del silencio

Ya sin disimulo nadie hay a este y al otro lado de las instituciones que sea capaz de sostener que el AVE llegará a Galicia en el prometido 2018. Ha de ser culpa de los periodistas, que para eso estamos, porque nos empeñamos en ponerle fecha tope a todo. Bueno, en realidad, estos días quien se llevó la peor parte fue Pedro Sánchez, que se ha ganado un hueco en el lapidario de la historia con su infeliz "no es no". A él le caen póstumas culpas por "bloquear" la formación de gobierno y paralizar indirectamente la inversión de la alta velocidad ferroviaria cuando pintaba algo en el PSOE. Una información del periódico confirmaba con datos lo que era un secreto a voces. De las inversiones previstas, calderilla. De los plazos anunciados, sonrojo. Informaciones posteriores abundaron en que la gran infraestructura quedará para después del 2020, como mínimo. Informaciones posteriores también evidenciaron, una vez más, la postración, resignación y falta de ambición de buena parte de la sociedad ourensana. Debe ser fácil ser político en esta tierra cuando raras veces sientes la presión social para cumplir lo que se ha prometido en campaña. El incumplimiento de los plazos del AVE es un caso más que ha dejado en evidencia a una sociedad civil trasteada, desilusionada, casi siempre desengañada. Una sociedad que descansa en representantes a los que cada vez cuesta más dar explicaciones sobre lo que hacen o lo que no hacen. Incluso que se molestan cuando se les citan algunos temas. Es hoy el AVE, solo un ejemplo, pero habría muchos más. Una frase muy socorrida alude a que para decirlo todo basta el silencio. Si es así, está claro que en Ourense no paramos de decir cosas, de protestar incluso.

Jueves, 24 de noviembre | 150 años haciendo las cosas bien

El grupo Cuevas se prepara para celebrar sus primeros 150 años de vida. Siglo y medio es mucho tiempo para la historia, también para la historia de una empresa. La casualidad no dura tanto tiempo. Hacer las cosas bien durante tanto tiempo solo lleva a desear que así sea otros 150 .

Viernes, 25 de noviembre | Buscando tiritas el botiquín municipal

Noventa familias, ajenas a las irregularidades urbanísticas, debidamente endeudadas con sus hipotecas, conocen por sentencia judicial que la piqueta debe tirar el edificio en el que viven, en la calle Marcelo Macías. La Justicia, fiel a la tradición, dictamina tarde, incluso adelanta que el fallo es más injusto que la irregularidad cometida. El Concello, ahora, busca en el botiquín tiritas. Mientras, la ciudad sigue esperando por un plan de urbanismo que acote esta y otras muchas trapalladas. para aprobarlo hace falta una mayoría que no existe. La corporación no tendrá acuerdo así la piqueta deba tirar el edificio principal de la Praza Maior.

Sábado, 26 de noviembre | El pavo será la siguiente víctima

Dicen que comprar produce placer. Si tienes dinero, claro. No hacerlo produce frustración. No tener dinero para comprar te convierte en uno de tantos, pero un apestado en una sociedad que importa modelos de todas partes, sobre todo de Estados Unidos. No se sabe muy bien por qué pero el Black Friday casi gana a la Navidad. Lo siguiente será matar el pavo por Acción de Gracias.