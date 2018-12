Simón Vázquez estrena "Las brujas de E'lente" en Ourense

Hoy es su día, hoy estrena “Las brujas de E'lente", ¿qué nos puede desvelar de este proyecto?

Es una historia un poco dual, que se mueve entre lo real y lo fantástico. Por una parte tenemos a Eva, la protagonista, que regresa a casa de sus padres del internado en el que la encerraron, para rescatar a su hermana pequeña. Y cuando llega allí, ese rescate se convierte en algo secundario, ya que en ese momento hace su aparición la trama fantástica que se puede definir como una revisión un poco turbia de la mitología bíblica.

Cuéntenos, ¿cómo nació y fue evolucionando la película?

Tengo como un catálogo de ideas que voy anotando cada día en una libretita porque mi cabeza es un hervidero. Y esta era una de ellas, aunque no sé bien lo que me llevó a elegir esta y no otra, solo que era el momento, su momento. Poco a poco la fui desarrollando, y lo que comenzó siendo pensado como un mediometraje, en casa de mis abuelos, con mis amigos y mis padres fue creciendo. Parte de la culpa fu e el boom que le dimos en redes y con la cartelería, eso hizo que la gente estuviese ansiosa por descubrir que saldría, que me preguntasen por ella, esperando más... así que tocó revisar el proyecto y convertirlo en un largo. Amplié el guión y, mientras escribía, se empezó a preparar la primera parte del rodaje en el 2013 ya que, con los medios que teníamos, tocaba repartirlo a lo largo del tiempo. Y sin olvidar un origen, el crowfunding de 4.000 euros.

Localizaciones y actores gallegos, lo que la convierten en un filme "made in Galicia".

Efectivamente. Los espacios de rodaje fueron todos en Ourense, pasando de San Amaro, donde tenemos los “estudios centrales”, que no dejan de ser pajar (risas), al monasterio de Melón, a la fábrica de papel de Lousado, Piñor, y dentro de la Veracruz en Carballiño. Los exteriores en Galicia se te hacen solo, son una locura. Deberíamos aprovechar más ese tirón.

Y en cuanto al elenco, la mayoría de los actores son gallegos, lo que es un orgullo para mí contar con gente de casa.

Han sido cinco años de rodaje, ¿ha cambiado o evolucionado mucho la película desde su idea inicial?

La idea se ha mantenido. Sí que hay detalles que mudaron, pero la visión principal y el resultado es lo que yo quería. Esa ha sido una de las claves de llegar al final. Saber a donde quieres llegar. Lo que sí es verdad es que hay mucha revisión, porque con el tiempo vas aprendiendo y también te vas poniendo más exigente contigo mismo, pero llega un momento en el que tienes que decir, “hasta aquí”.

¿Cómo se lidia con cinco años de rodaje con sus complicaciones?

La filosofía que nos hemos aplicado, aunque suene a tópico, es que si algo malo le viene al proyecto, es porque tenía que ser así y que algo mejor podría salir. Y no nos lo tomamos como un mantra, sino como una actitud para resolver problemas. Si A no puede ser, a ver como podemos hacer que B sea mejor que A y así es como hemos solventado e incluso ha dado resultados como el cambio de localización del final que se rodó en el monasterio de Melón y con el que consideramos que ha ganado mucho la película.

¿Qué le dicen en casa?

Tengo la inmensa suerte de contar con unos padres que me apoyan en todo. Y no por ello me han regalado nada, solo que han comprobado que hay un resultado en mi trabajo, un esfuerzo serio y constante, responsable, y ellos mismos han acabado convirtiéndose en productores ejecutivos de “Las brujas de E´lente”. Creo que los padres deberían prestar más atención a los sueños de sus hijos, apoyarlos en lo que quieren, el no hacerlo da como resultado mucha gente con ilusiones frustradas, y es algo que no conviene ni a ellos mismos ni a los demás, porque al final acabamos pagando los que estamos alrededor esas frustraciones.

Y estrenas en casa...

¡Eso está muy muy bien! Y en el Ouff, y en la edición número 23, que para nosotros es muy importante. Teníamos claro que queríamos arrancar en casa, hacerlo este año y en un circuito de festivales y lo hemos conseguido ¡todo! No podemos estar más contentos.

Ya se sentirán nervios ante el estreno... ¿sus expectativas?

Creemos que se va a llenar, sinceramente. Ya en el año 2014 con el pase privado se quedó gente fuera, en la sala grande del Auditorio. Y ese contacto con la gente nos vino genial, ¡fue un subidón!

¿Dónde volarán "Las brujas de E'lente" a partir del estreno?

Tocará volar por donde nos quieran. Nunca fue concebida para ir por salas, la verdad, porque somos conscientes de lo que tenemos, pero hay más formas de llegar a la gente.