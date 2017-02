O sindicato agrario pide "axudas inmediatas" fronte o temporal

O sindicato Unións Agrarias reclamou unha actuación "inmediata" da Xunta, co obxectivo de que inste ás compañías eléctricas a repoñer o fluído eléctrico nas granxas con "carácter de urxencia", dado que moitas delas levan "24 horas sen electricidade" e, por tanto, "sen poder ordeñar as vacas, darlles de beber e refrigerar o leite dos tanques".



Nun comunicado, Unións Agrarias explicou que, nestes momentos, só na provincia de Lugo hai "máis de 1.800 explotacións sen electricidade". Por iso, para a organización agraria é "urxente" que a Xunta habilite unha liña "inmediata" de axudas para tratar de paliar os danos dos temporais que levan azoutando Galicia nas últimas 48 horas. E é que, precisou o sindicato, teñen un nivel "altísimo" de afectación nos equipamentos gandeiros e agrícolas.



Desde Unións Agrarias espérase a "mesma efectividade" demostrada pola Consellería do Medio Rural cando "a sarabia golpeou os viñedos de Sober e habilitáronse inmediatamente 500.000 euros para cubrir os danos".



Polos datos que están a chegar ás oficinas de Unións Agrarias, segundo o propio sindicato indicou, hai nestes momentos "danos xeneralizados" nas cubertas das explotacións, que, nalgúns casos, voaron por completo. Ademais, tamén hai danos nos invernadoiros, sobre todo nas Rías Baixas, onde tamén unha adega perdeu a totalidade do tellado.



Na zona de Ourense son moitos os almacéns agrícolas que sufriron danos nos muros e nos peches, segundo apuntou o sindicato.



A continuación, a organización agraria ha lembrado que moitos dos produtores van afrontar esta calamidade climatolóxica "sen a cobertura adecuada dun seguro por falta de recursos para poder contratalo".



"Os continuos recortes do Ministerio nas axudas a través de Enesa (Entidade Estatal de Seguros Agrarios) provocou a non renovación de pólizas de Agroseguro", lamentou Unións Agrarias.