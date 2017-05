Los sindicatos avisan del cierre de Correos en el rural

En el marco de los recortes anunciados por el Gobierno del Estado en Correos y reflejados en los Presupuestos generales, las centrales sindicales de UGT, CCOO y CSIF, que aglutinan "el 80% de la representación en Correos", anunciaron ayer que convocarán movilizaciones de protesta si no cambia de postura "en su intención de recortar 60 millones de euros en el presupuesto destinado al servicio postal en el rural", señaló Amador González Pumar, portavoz de CCOO Recordó que este servicio, "que es deficitario, cuenta con un presupuesto de 183,2 millones de euros y esa reducción prevista por Fomento y reflejada en las cuentas del Estado supone una merma de un tercio de los fondos habitualmente destinados al servicio postal universal (SPU)".

González Pumar subrayó que en la vecina Portugal, "atendiendo a un tercio de la población que se cubre en España, tienen más prestación de este servicio que nosotros". A esto añade el problema particular de Ourense, "una provincia muy atomizada y con gran dispersión de población", lo que se traducirá, si se hace efectivo ese recorte, en "un serio peligro para la viabilidad de ese servicio SPU que funciona cinco días a la semana".

En concreto, los sindicatos señalan que la reducción a nivel general será de en torno a un 30%, "unos 70 u 80 carteros, e incluso el cierre de oficinas periféricas" como Leiro, Viana, A Gudiña, Trives, Barbantes o Cortegada, con lo que los vecinos tendrán que ir a recoger los paquetes o las cartas a determinadas oficinas donde se centralizará el servicio, porque la suya estará cerrada.

Las centrales sindicales han presentado ya una proposición no de ley "para intentar frenar esta reducción drástica de dinero en el servicio" en el trámite de discusión de los presupuestos, explicó Amador González. En caso de no conseguirlo, avanzó que "no nos quedará más alternativa que iniciar unas movilizaciones que terminarán con una huelga general en la primera empresa pública del Estado", que aglutina en la actualidad a 57.000 trabajadores, de los que 350 corresponden a Ourense.

María Isabel González, de UGT, recordó que "estamos pendientes también de retomar la negociación del convenio colectivo, puesto que estamos sin subida salarial desde hace seis años". José Manuel Vázquez, del CSIF, criticó "la actual política del Gobierno, destinada a desmantelar el servicio en favor de empresas que carecen de cualquier tipo de control" y subraya que no ofrecen el mismo servicio que Correos.