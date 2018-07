Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga textil en Ourense

La huelga de trabajadores de la industria textil, convocada este jueves por CC.OO. en toda España, ha tenido un seguimiento en Galicia de un 70% en el departamento de producción y de un 50% en oficinas, según los datos ofrecidos por el sindicato, aunque ha sido "casi nulo" según las empresas del sector.



La Confederación de Industrial Textiles de Galicia (Cointega) ha rebajado el seguimiento del paro laboral. Así, ha indicado que ha habido "poco" seguimiento y que la jornada laboral se ha desarrollado de forma "normal". De hecho, las compañías no han transmitido a la patronal que se haya producido ninguna incidencia con relación a la huelga.



Fuentes de la empresa Adolfo Domínguez han explicado que el seguimiento del paro ha sido "casi nulo", tanto en sus fábricas como en sus tiendas, y que no se ha registrado ninguna incidencia. Mientras, Inditex y Textil Lonia no han querido dar datos sobre el tema.

Unos 90.000 trabajadores de la industria textil y de confección, 8.000 de ellos en Galicia, habían sido llamados a secundar esta huelga, para reclamar el establecimiento de un salario mínimo de 14.000 euros anuales, pactar una subida salarial del 2% y regular el quinto turno.

La reivindicación salarial se centra, principalmente, en alcanzar un sueldo mínimo de 14.000 euros anuales, tal y como está recogido en el IV Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), firmado a principios de este mes. Exigen un mínimo de 933 al mes con 15 pagas frente a los 827 euros actuales, explica el sindicato.



Por otro lado, el secretario de CC.OO.-Industria de Galicia, Cristóbal Álvarez, ha declarado que están "muy satisfechos" con el resultado de las concentraciones y el seguimiento que está teniendo la huelga en la Comunidad gallega.

Por zonas, según los datos aportados por el sindicato, el área de Valadares (Vigo) es la que más seguimiento ha tenido, alrededor de un 100%. En la provincia de Ourense, ha alcanzado un 80%.

En Arteixo (A Coruña), un 70% de los trabajadores del área de producción, según el sindicato, y un 50% de los operarios que se encargan de otros departamentos la han secundado. En menor medida, en la comarca de Ferrol se ha seguido en un 60%.



Álvarez ha explicado que en septiembre esperan que se produzcan algún "movimiento favorable". Además, ha subrayado que el sindicato no se moverá de las "líneas rojas" exigidas en esta reivindicación. Si no se produjera ninguna mejora, en otoño se volverán a convocar movilizaciones, ha señalado.