Sindicatos convocan folga xeral en Correos

As organizacións sindicais Comisións Obreiras (CCOO), Unión Xeral de Traballadores (UXT), Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) e Sindicato Libre, que supoñen o 85% da representación sindical de Correos, convocaron folga xeral no servizo postal para os días 30 de novembro e 21 e 26 de decembro.

Así o anunciou este mércores o responsable sindical de CCOO, Amador González, nunha rolda de prensa celebrada no edificio sindical de Ourense, na que estivo acompañado pola representante de UXT, María Isabel González, e o seu homólogo de CSIF, José Manuel Vázquez.

Amador González apuntou que a folga do 30 de novembro coincidirá coa celebración do `Black Friday` --evento que inaugura a temporada de compras do Nadal con multitude de rebaixas en comercios físicos e `online`-- e as sinaladas para o 21 e 26 de decembro cunha época de relevancia para as compras.

O representante de CCOO concretou que non todas as Comunidades Autónomas farán paro xeral no servizo os dous días de decembro, senón que se realizará de forma alterna, xa que "non se trata de facer dano á cidadanía, senón de pór a Correos na axenda do Estado".

Así mesmo, os sindicatos citaron aos traballadores do servizo de Correos de Galicia a unha concentración na Dirección Territorial da empresa en Santiago de Compostela o 9 de novembro para dar comezo ao calendario de mobilizacións.

Sen novidades nas reivindicaciónes

Amador González ha justificado a convocatoria de folga por mor da falta de novidades en relación ás reivindicacións demandadas polos empregados do servizo postal público desde a reunión mantida co Executivo central no mes de xuño para abordar esta situación.

Neste sentido, criticou que o PSOE apoiase as peticións do colectivo antes da moción de censura no Congreso dos Deputados e, "pasados catro meses", con "o PSOE no Goberno", a situación "siga igual a pesar das boas palabras".

Á súa vez, fixo referencia a un recorte orzamentario de 180 millóns de euros e á falta dun plan de financiamento do servizo público universal, o cal ten unha "importancia tremenda" en provincias como Ourense, que é "eminentemente rural".

"Consideramos que fan falta uns 230 millóns de euros anuais para cubrir o servizo que debe ofrecer Correos; esiximos ao Goberno que nos Orzamentos Xerais do Estado de 2019 fíxese por lei unha cantidade suficiente para non ter que mendigar nas negociacións", engadiu.