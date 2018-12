Los sindicatos, preocupados por la gestión laboral de Ecourense

Los sindicatos con representación en el comité de empresa de la concesionaria de la limpieza del Concello de Ourense, la UTE Ecourense (CIG, UGT, CC OO, USO y CSIF), mostraron ayer su preocupación por la gestión laboral de la empresa, alertando de que "pretende realizar 40 contratos lixo" por medio de una compañía coruñesa "vinculada co representante do novo sindicato STL en Ourense", que se presentaba públicamente hace unos días.

"Esta manobra esconde un interés de potenciar a candidatura do STL nas vindeiras elección sindicais para renovar o comité, xa que as votacións son en 17 días", manifestaron las organizaciones.

Los sindicatos indicaron también que "non se opoñen ó reforzamento da plantilla", pero anuncian que "non van consentir que se empregue a contratación de novo persoal para influír no resultado electoral". Por esta razón, solicitan una reunión de urgencia con la gerencia de la UTE Ecourense para trasladarle sus quejas por esta situación.