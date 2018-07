Blanco e Torrado levan ao Parlamento a redución de enfermeiros en Toén

Os deputados socialistas no Parlamento de Galicia, Noela Blanco e Julio Torrado, presentaron ante a Mesa a interrogante de por que a Xunta de Galicia tomou a decisión de reducir o número de prazas de enfermería no Centro de Saúde de Toén, en Ourense.

A realidade no Centro de Saúde de Toén viuse modificada nos últimos anos, pois trala xubilación do antigo persoal, as prazas de enfermería víronse reducidas de dúas a unha.

Os socialistas tamén reclaman saber si dende a Xunta prevén restablecer o número de prazas nun futuro.