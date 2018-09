Os socialistas aseguran que o servicio público de recollida de lixo "está a ser desmontado"

Os socialistas de Ourense ofrecen este luns unha rolda de prensa na porta principal do Pazo Provincial para "denunciar que o presidente da Deputación, Manuel Baltar, está a desmontar paulatinamente o servizo público de recollida do residuos urbanos, co fin de ter unha escusa para privatizalo", explicou o portavoz do partido, Francisco Fraga.

Deputados, alcaldes e concelleiros do PSdeG- PSOE presentaron unha serie de queixas, entre as que se atopan "as numerosas eivas e queixas que acumula este servizo público básico durante os últimos meses como a falta de persoal, a escasa frecuencia dos valeirados, a inexistencia de recollida selectiva ou a falta de limpeza e substitución de contedores sucios ou danados".

O rexidor socialista do concello da Rúa, Luis Fernández, que asegurou recibir “continuadas queixas dos veciños por contedores rotos ou pola absoluta falta de limpeza e pola acumulación de lixo, que no verán coa calor, provocan situacións non aconsellables de carácter sanitario".

Actualmente son medio cento os municipios ourensáns adheridos ó servizo provincial de recollida de residuos sólidos urbanos, cun custe para as arcas públicas que supera amplamente os seis millóns de euros.