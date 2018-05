La sociedad ourensana exige freno a la sangría poblacional

El fuerte declive demográfico que asola a gran parte del interior de España y que, poco a poco, se reproduce en todo el país y que amenaza a media Europa tiene en Ourense uno de sus epicentros. La sociedad ourensana parece que ha tomado conciencia sobre la gravedad del asunto y conforma es ya un frente amplio el que reivindica que las administraciones pasen de los hechos a las palabras y pongan freno a la sangría demográfica.

Hay un gran revuelo en muchas provincias. En Bruselas se está negociando el criterio de la despoblación para la concesión de los fondos de cohesión. Y la provincia de Ourense no puede dar la batalla por perdida. Al menos esta, ya que podría ser demasiado tarde. "Si no fuera por estos fondos de cohesión puede que ni estuviésemos hablando del tema", lamenta Alberto Saco, doctor en Sociología y experto en movimientos demográficos.

Los fondos de cohesión importan, sí. Mientras muchos hablan de sostener servicios, Saco cree que no faltan. "Falta gente que les dé uso. Los fondos han de gestionarse para crear empleo y que la gente resida en esas zonas".

Pero el ánimo también es importante. "Ourense no puede resignarse a la irrelevancia. Nuestros jóvenes, muchos de ellos extraordinariamente preparados, no pueden seguir viéndose obligados a salir para tener un proyecto ilusionante de vida. Ni uno más. Nuestra terrible pirámide demográfica no lo resistirá", advierte José Luis Jiménez, presidente del Colegio de Médicos. Cree que es hora de plantar cara a una inversión publica "que siempre ha encontrado excusas para dejarnos para el año que viene, y mantiene que "es hora de que la sociedad civil se movilice por un verdadero plan para salvar Ourense".

La gran oportunidad

El Grupo GEN (Governance and Economics research Network) de investigación de la Universidad de Vigo defiende "la gran oportunidad que tiene la provincia de Ourense para convertirse en el laboratorio de la Unión Europea para poder aplicar políticas sociales hacia el 2050". defiende Alberto Vaquero, uno de los investigadores.

"El hecho de vivir más años y con mejor calidad de vida, debería considerarse como un reto y no como un problema", dice Alberto Vaquero, uno de los investigadores. Ourense es "el mejor laboratorio para el diseño y aplicación de programas piloto de atención", dice otros de los miembros del GEN, Santiago Lago, destacando la descentralización sanitaria en España. Y lo mismo con la a dependencia. "Sería lógico que la UE apostase por Ourense como laboratorio de I+D+i en estas áreas. No podemos desaprovechar la oportunidad", subraya.

En ese punto, desde el Colegio de Médicos lo avalan, aunque Jiménez cree que "hace falta convicción, esfuerzo, ambición, financiación... y creérselo de verdad".

¿En qué beneficiaría que la UE pusiese el foco en Ourense? "Más recursos y posibilidades para atención, pero también la importación de cientos de investigadores con sueldos elevados y capacidad para ejercer de tractores de la actividad económica", apunta Lago.

Y añade Vaquero: " Esto precisa de un plan estratégico para nuestra provincia que aporte actuaciones reales para enfrentarse a este reto demográfico", dice. La situación actual exige "plantear actuaciones de política económica desde las diferentes administraciones públicas que permitan garantizar un mejor envejecimiento activo".

La solicitud de un trato preferencial con la provincia llega a todos los sectores. El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal pide un "plan de discriminación positiva inversora" que contemple un incremento de suelo industrial y facilidades para la instalación de empresas que generen actividad económica y riqueza. Eso, para "situarnos en pie de igualdad con otros territorios".

También se une Lois Babarro, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que pide revertir el terrible índice de fecundidad de la provincia, el segundo más bajo de España: "Más inversiones y estabilidad laboral para que los ourensanos den el paso para tener hijos".

La despoblación que aboque a la extinción a una cuarta parte de los concellos. Desde el sector vinícola, el presidente del Consello Regulador de la DO Valdeorras, José Luis García Pando, defiende que el vino "fixa poboación" en el rural, pero "non por si só". "As viñas e as bodegas non poden cambiar de lugar", explica. Sin embargo, esto no basta: "A clave é ter servizos e comunicacións. Se hai calidade de vida e traballo, haberá máis xente no rural. Hai que investir máis,s onre todo en educación, sanidade e servizos sociais".

También defiende la salvación de la población en el rural Vicente Jairo Álvarez, presidente del Colegio de Farmacéuticos: "Hay que pedir que se actúe. Iba a ser la legislatura del rural, y no notamos mejoría. Cada vez vamos a peor. No es buena estrategia dejar el interior gallego despoblado. Necesitamos medidas urgentes".

La parte política concuerda. Así lo creen desde PP, PSOE, BNG o En Marea. Y la parte sindical también quiere colaborar. "Queda pouco tempo, fan falla medidas urxentes e inmediatas, e que a Administración poñan a todos os sectores a traballar man con man", dice Benxamín Vences, de CC.OO.

No queda otra que luchar entre todos. El tiempo apremia y la partida se juega ahora.