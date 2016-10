¿Podría explicar qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es una enfermedad cerebral. Está relacionada con un desequilibrio bioquímico que se da cerebro. Provoca síntomas como las alucinaciones, delirios o los comportamientos extraños. Estos síntomas aparecen y desaparecen y esto desconcierta mucho.

¿Esos síntomas cómo se eliminan?

Con la medicación. El tratamiento es la mejor manera que hay para controlarlos, que no eliminarlos. Pero luego hay otro tipo de síntomas, que son en el aislamiento o los problemas de comunicación y para relacionarse con los demás. Esto implica que la persona que las padecen no disfruta de las cosas que antes hacía y pierde muchas de las capacidades de relación social. Es en este tipo de áreas donde más trabajamos con la rehabilitación en la asociación.

Una encuesta realizada por AFEM- MOREA refleja que el 48% de los ourensanos asocian la enfermedad con la agresividad ¿por qué esa relación?

Según los datos que manejamos, sólo un 3% de las personas que padecen esquizofrenia han tenido reacciones agresivas y están asociadas a la falta de medicación. Cuando una persona está teniendo un delirio o una alucinación que interpreta como una agresión, o recibe órdenes de hacer algo, puede tener esa respuesta violenta. Es una cifra ínfima, pero son casos muy llamativos, de ahí esa relación.

En esa misma encuesta, el 65% asegura que los esquizofrénicos son impredecibles.

Eso es lo que queremos cambiar. Las personas con esquizofrenia son predecibles. Lo que pasa que volvemos a lo de antes. Cuando no siguen el tratamiento, aparecen los síntomas más llamativos de la enfermedad. El 90% de los casos que se dan es cuando no siguen la medicación. De todos modos eso va en el carácter, hay personas que no tienen esquizofrenia que son más impredecibles.

La medicación parece muy importante y no todos no la siguen con regularidad. ¿A qué se debe?

Una de las dificultades más importantes es la adherencia al tratamiento. Pero esto le pasa a mucha gente, cuando alguien comienza un tratamiento y se encuentra bien, lo deja. Nosotros ayudamos al paciente a que conozca su enfermedad, que sepa lo qué significa la medicación y lo que le va a aportar. Es un trabajo psicológico muy complejo en el que colaboran los psicólogos, la familia y el entorno del paciente. Es muy importante eso, transmitir el mensaje de "la medicación te va a ayudar, tienes que tomarla". Pero es complejo.

¿La esquizofrenia es una enfermedad de nacimiento?

Los estudios demuestran que sí, pero se suele manifestar entre los 18 y los 20 años. Pero hay casos en los que los síntomas aparecen antes o después.

¿Provoca algún tipo de discapacidad?

Sí, la enfermedad provoca discapacidad en la persona que la padece. El que la padece tendrá muchos límites en prácticamente todos los ámbitos de su vida. De hecho, está reconocida como una enfermedad que provoca discapacidad. Lo que nos llama la atención es que un 42% de las personas piense que no. Aunque en la ley de dependencia no se valora a los esquizofrénicos, porque sólo valora la capacidad física, y los esquizofrénicos no tienen discapacidades físicas.

¿Pero pueden tener una buena calidad de vida?

Sí, es decir, es una enfermedad grave. Afecta a la vida diaria como a una persona que tiene un accidente y está en silla de ruedas, le afecta pero no le impide hacer cierto tipo de cosas. Con la esquizofrenia es lo mismo, hay unos límites pero no van a impedir tener una buena calidad de vida.

¿Qué reivindican ustedes en este día de la salud mental?

Estamos organizando una conferencia sobre la tutela de un incapacitado cuando le fallecen sus padres o tutores. Por otro lado, queremos derribar esas barreras invisibles para que las personas con enfermedades mentales se sientan aceptadas, queremos animar a la gente a que sean agentes del cambio poniendo en marcha pequeños gestos que harán grandes logros. También fomentar la capacidad de las personas con enfermedades mentales a tomar decisiones que afecten a su vida.