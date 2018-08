La solución para dotar de plazas los bomberos no convence a los sindicatos

Los sindicatos rechazaron ayer la opción propuesta por el Concello de Ourense para cubrir con interinos las plazas de bomberos necesarias para reforzar la plantilla. El gobierno local proponía una convocatoria urgente de 11 plazas de bomberos, que algunos sindicatos creen que incidiría en la "precarización" e incluso una futura "privatización" del servicio.

Cuatro de los siete sindicatos presentes en la mesa de negociación votaron en contra del sistema propuesto, que según el gobierno local es el que "conta con máis garantías xurídicas para a súa inmediata posta en marcha".

Obstáculo

La negativa sindical supone una piedra en la hoja de ruta trazada por el Concello para solucionar la escasez de personal en los Bomberos, "e suporá que o Concello non poida contratar de forma urxente máis persoal", según el gobierno.

El colectivo sindical reclamó la pasada semana un refuerzo en el número de efectivos y desde el Concello defendieron la posibilidad de convocar puestos de funcionarios interinos en la que "as probas que rexerían serían as mesmas que se usan para a provisión de funcionarios de carreira, co obxectivo de garantir que as prazas estean cubertas por persoal coa mellor formación e preparación para as tarefas que terán que desenvolver".

USO, UGT, SPPME y CC.OO. votaron en contra de la propuesta; mientras que SAP votó a favor y CIG y CSIF se abstuvieron.

Motivos

Los principales portavoces sindicales presentes en la mesa de negociación mostraron sus reticencias por el "carácter temporal" para cubrir las plazas y al considerar que después "terían que ser cubertas por un novo proceso selectivo no que os bombeiros que superasen agora a convocatoria urxente poderían obter peores resultados".

José Vaquero, delegado sindical de la CIG, aseguró que la propuesta del gobierno local "non é novidade, porque xa se falou en xaneiro", y se preguntó "por que o propoñen agora se non o fixeron antes". Además, recordó que el Concello "pode levalo a cabo aínda que non teña o apoio sindical".

Una plantilla de 51 bomberos, 17 menos de los marcados

Los trabajadores del Servicio de Bomberos del Concello de Ourense dieron la pasada semana la voz de alarma por la situación, que según manifestaron sus representantes sindicales, les ha llevado al límite por la falta de medios tanto personales como materiales. En estos momentos, la plantilla está compuesta por 51 bomberos (de los que en año y medio no estarán otros cuatro), 17 menos de los que marca la Relación de Puestos de Trabajo y 22 menos de los que había en plantilla a principios de siglo.