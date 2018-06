“Soy español y el flamenco es el estilo en el que mejor me expreso”

Xesús "Cuchus" Pimentel, nacido en Palencia y de la añada del 59, ofrece hoy por la tarde, a las 20,00 horas, un concierto de guitarra flamenca en el Liceo. "Cuchus" tiene una estrecha relación con la ciudad -es hijo del ex presidente de la RAG Xesús Alonso Montero-, donde ha ofrecido varios conciertos.

¿Cómo fueron sus comienzos en la guitarra?

Desde pequeño me interesó, siempre me gustó la guitarra, por músicos que veía en la televisión. Mi madre, que era madrileña, me trajo la primera, de juguete, cuando tenía cinco o seis años porque siempre se la pedía de regalo. A los 14 ya tuve mi primer instrumento profesional.

¿Cómo ha sido su recorrido musical desde entonces?

Me formé en guitarra flamenca por la Escuela Superior de Música de Cataluña y durante unos años compaginé mi colaboración con el grupo de los Vivancos con mi carrera en solitario. En la actualidad conjugo las actuaciones con un grupo de amigos -gente con la que me gusta tocar, aunque es difícil reunirnos porque vivimos en distintos puntos de España-, más volcado en la fusión musical, con mis actuaciones como solista, en las que me centro más en el flamenco.

¿Por qué el flamenco?

La verdad es que empecé desarrollando música clásica, pasé después al jazz y finalmente me centré en el flamenco porque es el estilo musical en el que mejor me expreso, el que me permite mostrar mejor mis sentimientos y vivencias. Además, yo soy español, no soy americano; de hecho considero que el jazz no es más que un colonialismo americano. Hoy todo el mundo dice que toca jazz, pero por un lado ni es jazz y por otro lado no tocan, pero como es algo políticamente correcto, todo el mundo se apunta al carro.

¿Influencias musicales?

En esto del flamenco, cada intérprete da su propia versión de los diferentes palos, bulería, farruca, soledad, seguidilla, fandango... Pero es cierto que todo guitarrista que haya crecido oyendo a Paco de Lucía, esa es su mayor influencia, porque Paco ha influido en todo el mundo de una manera ineludible, aplastante. Pero puede haber otras que ni uno mismo es consciente de ellas.

¿En algún momento se le ocurrió abordar otro instrumento que no fuera la guitarra?

Hay muchos instrumentos que me llaman la atención y de hecho puedo tocar muchos instrumentos por mi formación, pero el caso es que la guitarra, para tocarla al nivel que se hace hoy en día, o le dedicas todo el día a ella, y aún así no te llega el tiempo, o no puedes. Los multiinstrumentistas tocan una música mucho más sencilla que la que yo toco. Es tu vida lo que está ahí, lo que das al público a través de ese concierto de guitarra.

En el caso del de Ourense, ¿qué podrá escuchar el público que acuda al Liceo?

Será un concierto de aproximadamente una hora y dividido en dos partes, con sus correspondientes palos.