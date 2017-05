Sr. Jingles: "Al menos lo he intentado"

Ahora acaba de presentar su primer EP "Al menos lo he intentado" que está teniendo una gran acogida, hasta el punto de que ya ha sido reconocido como uno de los 10 artistas gallegos a tener en cuenta. Sr. Jingles promete. Toca seguirle la pista.

Acaba de ver la luz su primer EP “Al menos lo he intentado", ¿cómo empezó esta aventura?

Desde siempre me ha gustado el mundo de la música y he formado parte de algún grupo, coincidir con gente para hacer música es muy complicado por la incompatibilidad horaria y los diferentes gustos musicales, así que, finalmente decidí coger las riendas y ponerme en marcha en solitario. Me encerré en la habitación, me puse a componer y, durante ese proceso, solicité la ayuda profesional de Jorge Fernández Ojea, entre otras facetas compositor, arreglista y el también guitarrista de Luz Casal, un profesional de los pies a la cabeza que me prestó toda su ayuda y conocimiento, además pude hacerlo desde mi pequeño estudio en casa y enviar directamente a Madrid los temas, algo que me facilitó mucho las cosas y que aportó detalles a las canciones que hoy suenan increíblemente bien, así cobró forma "Al menos lo he intentado" y aquí seguimos, intentándolo.

Cuéntenos, ¿qué se escucha en los temas que componen su EP?

Es una mezcla de vivencias que acaban haciéndose eco del mundo político, social y también personal. Había compuesto otras canciones con anterioridad, pero en esta ocasión los temas profundizan más en lo por así decirlo, de interés público, saliéndose un poco del estereotipo de músico atormentado que siempre acaba tropezando con temas de amor. Son composiciones que, aún sonando parecidas, tienen un origen muy diferente, algunas en el indie, otras en el rock más clásico, las letras cuentan historias que pueden despertar el interés si se investiga un poco sobre ellas, por ejemplo la canción de “Rebelde sin causa” está inspirada en la vida de James Dean y si conoces sus películas o su vida podrás encontrar claros significados.

Seis temas de rock alternativo, ¿cuál ha sido el filtro para poner ese corte?

No ha sido fácil, tenía muchos temas y, de hecho, en un principio iban a ser más. Decidí dejarlo en seis debido al estilo musical que estaba siguiendo y, observando por donde avanzaba el disco, había composiciones que no encajarían de forma coherente con el resto, de todas formas mi productor me obligó a incluir un tema que rechazaba y después de las cr íticas he de reconocer que ha sido todo un acierto, la canción se titula “Niebla”.

¿Se puede decir que está en marcha un LP?

Claro que sí. Cuento que para el mes de octubre tenga listo el proyecto completo que sumaría unos siete temas a los que ya existentes. También espero comenzar a rodar con la banda y defender el disco en directo ése mismo mes, cuento con el apoyo de varios músicos sin los que éste proyecto no tendría ningún sentido y además tengo la suerte de que sean mis amigos, no puedo pedir más.

Hablando de directos...

¡Me encantan! Soy de directos, la gente que me conoce lo sabe, cojo el micro inalámbrico para colarme entre el público, no paro de bailar y no cejo nunca en el empeño de hacer partícipe del espectáculo hasta al más despistado. Estar sobre el escenario, ver la cara de la gente, como disfruta y empatiza e incluso cantan tus temas, es algo que no tiene precio. En un estudio no hay la misma complicidad con quien te escucha aunque tengo que declarar que hice bailar a mi productor y al ingeniero de sonido mientras grababa así que algo parecen transmitir éstas canciones.

Ha sido reconocido como uno de los 10 artistas gallegos que deberías escuchar, ¿sorprendido?

¡Mucho! No contaba con ello…... desde la humildad me rindo ante los grandísimos artistas y músicos gallegos, cuando me enteré lo primero que pensé fue: “pero si delante mía hay muchos otros mejores, qué hago yo aquí?” La verdad es que esas palmaditas en la espalda se agradecen y dan ánimos, son un empujón para seguir creyendo y seguir luchando por tu sueño.

La música forma parte importante de su vida, ¿qué le aporta?

Es una pasión desde el primer momento. Saco tiempo de donde no lo hay y siempre está entre las cosas preferentes que tengo que hacer, directamente no entiendo como sería vivir sin ella.

Algún proyecto más que nos quiera contar...

Entre lo más inmediato está la grabación de dos canciones con el compositor y Dj ourensano John Axiom que está a punto de lanzar un nuevo trabajo espectacular acompañado de una banda y una escenografía increíble y de la que no puedo contar más, fue él mismo el que escuchó mi EP y me llamó para decirme que era la voz que estaba buscando, accedí inmediatamente, su currículo como compositor es excepcional sonando uno de sus temas en la película “El Consejero”, del director de cine Ridley Scott en la que aparecían Brad Pit, Bardem y Penelope Cruz entre otros muchos.

¿Dónde podemos escuchar su música?

De forma gratuíta en Spotify, Deezer, iTunes, Google Play e incluso las podéis buscar a través de Shazam. Muchas gracias por ésta oportunidad, espero que lo podáis disfrutar y sobre todo que podáis seguirme a través de Facebook para contar con vuestro apoyo.