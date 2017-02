Steve Gunn presentará en Ourense su “Eyes on the Lines"

Steve Gunn visitará Ourense el 28 de abril. El autor de "Eyes on the Lines", uno de los mejores discos del 2016, pisará el escenario del Torgal para demostrar en directo el crecimiento que se refleja en su discografía. Antiguo camarada de Kurt Vile en The Violators, el guitarrista de Pennsylvania ha ido dibujando un camino en el que la experimentación iniciática ha ido dejando paso a un folk-rock cada vez más sabroso.Un recorrido en el que curiosamente, este guitarrista de muchísimo talento –con influencias de J.J. Cale o La Monte Young– ha ido ganando peso según lo instrumental perdía en la comparación con su voz. Tras un "Time off" (2013) que funciona como bisagra, sus dos últimos álbumes lo empiezan a perfilar como un imprescindible.