¿Qué pasa en el seno de Los Suaves?

Primero fue en Ponferrada. Después Santander. Dos paradas musicales accidentadas de Los Suaves en 2015 y 2016 respectivamente hicieron que la banda aplazase los conciertos que tenían. El cantante Yosi se precipitó del escenario y se golpeó contra la valla metálica que separaba a los espectadores del escenario. El concierto se estaba celebrando en La Vaca Club, en Ponferrada, y el ourensano tuvo que ser hospitalizado.

Meses después en Santander, sucedió lo mismo. Cuando ya se acercaban al final de la actuación, el cantante del grupo se precipitó del escenario instalado en La Magdalena e impactó la cabeza contra el suelo. El golpe obligó a que el intérprete tuviera que ser trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La voz de la banda ourensana pasó por diferentes fases de recuperación, primero en Santander y después en su casa natal. Hace dos semanas, Charly Domínguez dejaba entrever que el grupo volvería a los escenarios en una entrevista en la Radio Gallega.

24 horas más tarde. La pareja sentimental de Yosi, Laura Lunardelli, publicó un comentario en Facebook negando las palabras de Charly y atacándo su actitud:

"A todos los que me están preguntando si es verdad que vuelven Los Suaves a raíz de los dichos de Carlos Domínguez en Radio Galega: Tengo que contestar porque la gente que me pregunta es la que me contuvo y me animó en tantos meses difíciles y dramáticos que pasamos Yosi y yo en su recuperación desde su accidente el 22 de julio hasta hoy mismo. Pero por respeto a un grupo que cuenta con 35 años de trayectoria y sobre todo a un artista como es Yosi, no me parece que yo sea la persona indicada para dar ninguna noticia. La noticia que se tenga que dar se dará por el canal correspondiente, que es el propio grupo en forma conjunta y no en forma aislada y/o alocada y/o jocosa a modo de “primicia” porque primicias tenemos todos y muchas. Pero se trata de un tema muy serio, que involucra a una persona que estuvo al borde de la muerte y que ahora mismo sigue intentado recuperar su vida personal, emocional y artística”.

El culebrón no cede. La página web de Los Suaves publica el 10 de mayo de 2017 un comentario en una fotografía en la sección noticias diciendo: "....Decíamos ayer. Continuará....". Un mensaje que ha creado expectación por una vuelta del grupo ourensano a los escenarios. Sin embargo, la confrontación entre miembros de la banda ourensana parece indicar que tardarán en volver a cumplir con sus seguidores asturianos y ourensanos.

Los Suaves tienen programado su último concierto en la ciudad de Ourense, lugar que les vio nacer, crecer y triunfar. ¿Cuándo? No hay respuesta. Solo incógnitas.