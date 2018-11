La subida del salario: otro depende

Hace tan solo dos días la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, advertía que "hay que tener mucha cautela" antes de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para evitar que cause consecuencias como la destrucción de empleo". La llama del debate ha prendido desde que el Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado alianzas parlamentarias con guiños al resto de partidos de izquierda prometiendo incrementos en las retribuciones salariales. Sin embargo, hay letra pequeña en la medida. La propia comisaria señalaba: "Estamos a favor de establecer salarios mínimos pero que sea o no positivo elevar la cantidad depende de las circunstancias, es algo que debe estudiarse con cuidado y tras hablar con los interlocutores sociales para que no se convierta en un problema para el empleo".

Se estima que una de cada diez nóminas están por debajo del umbral del SMI en toda España. En el caso de Ourense unos 20.000 trabajadores podrían verse afectados por el incremento de esta percepción hasta los 900 euros mensuales. El Gobierno central acaba de prometer que subirá el salario mínimo el 1 de enero de 2019 aunque se prorroguen los Presupuestos, que provienen del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Mientras, desde la Comisión Europea adelantan que se pueden crear "entre 70.000 y 80.000 empleos menos en dos años (2019 y 2020)".

Con la crisis formando parte del pasado —no en todos los sectores— es hora de recuperar el poder adquisitivo también a través de un incremento del SMI. Sin embargo, en zonas de tejido empresarial muy pequeño, caso de Ourense, la medida puede ocasionar daños a la viabilidad de muchas empresas y negocios. La Región recogió el análisis contrapuesto de dos técnicos para ver el anverso y el reverso de la misma moneda: ¿debe crecer el salario? Depende, vienen a decir.

A favor - Isabel Iglesias: "Es hora de que la sociedad perciba el fin de la crisis"

El escenario oficial dibuja un presente de economía con pocas turbulencias, con la crisis en pasado. De ser cierta esa reflexión la economista Isabel Iglesias dice que ha llegado el turno de los trabajadores. ¿Toca subir el Salario Mínimo Interprofesional? "Yo creo que sí porque la economía parece que ha salido de la crisis, consecuentemente es hora de trasladar esa mejora al resto de la sociedad, que lo puedan palpar las personas más desfavorecidas, que fueron las que más han sufrido el efecto de la crisis". Cree que no sería excesivo el esfuerzo para mejorar las retribuciones porque "solo uno de cada diez españoles está rigiéndose por el SMI".

OTRAS SUBIDAS

Isabel Iglesias asume que no hay elementos sustantivos para determinar el alcance nocivo de una medida como la prevista. "No sabemos lo que va a ocurrir", pero es partidaria de que se piense en sectores laborales más frágiles como los jóvenes o los trabajadores ya mayores. Recuerda que con subidas precedentes tanto en el SMI como en los salarios en general no se ha producido una quiebra en el crecimiento: "Con las subidas últimas que hemos tenido las clases más desfavorecidas se han visto recompensadas y ha subido el empleo en ambos sectores sociales".

POLÉMICA

Esta economista atribuye la polémica que se está viviendo en las últimas semanas a que "la subida es muy repentina, que debería ser más paulatina, me da a mi la sensación, así estarían las posturas un poco más cerca". Ella también reconoce tener dudas sobre "si vamos a conseguir un mayor consumo con esa subida y si será capaz de conseguir nuestro tejido industrial ese incremento tan rápido".

LAS PYMES

Sostiene que "las grandes empresas no creo que tengan ningún tipo de problema porque ya no tienen en su estructura trabajadores con los salarios tan bajos pero hay que hacer estímulos para nuestro tejido productivo y desterrar aquel tipo de empresa que no llegan a una productividad mínima para que se permitan niveles dignos de salario mínimo.

En contra - Xoan Manuel Bazarra: "Non creo que teña efectos positivos na economía"

"Non van ser as grandes empresas as afectadas por esta medida senón os pequenos empresarios e autónomos ou o antoemprego aos que cos incrementos das nóminas máis os custes laborais verán afectada a rendabilidade". Esta es una de las tesis que sostiene Xoan Manuel Bazarra, economista, a la hora de cuestionar la eficacia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional anunciado para los próximos ejercicios.

REGIONES RICAS

Advierte este profesional que la propuesta del Gobierno "non é neutra, vai ter poucos efectos nas zonas ricas de España pero vai ter máis efectos nas rexións máis pobres". Es ahí donde se encuentra el talón de Aquiles provincial, cuya estructura empresarial se basa en empresas con muy pocos trabajadores.

Bazarra cree que "na medida na que a estructura económica sexa de pequenos autónomos cun empregado e con beneficios de mil euros ao mes o efecto é maior". Y agrega: "Os pequenos autónomos poden quedar fora do mercado porque non poden asumir ese incremento ou non o poden repercutir aos seus clientes". En ese aspecto recuerda que la situación sociolaboral puede ser lo suficientemente delicada como para creer que la subida del SMI "vaia acabar coas desigualdades económicas xeradas ata agora".

CONVENIOS

Xoan Manuel Bazarra recuerda que la mayoría de los trabajadores del país están regidos por convenios colectivos, lo que les pondría a salvo de la eventualidad de depender del salario mínimo interprofesional para garantizarse sus retribuciones mensuales. Además de esta advertencia, este economista ourensano asegura que "o efecto que poida ter no consumo é pouco porque estamos falando de rendas moi baixas, casi de subsistencia".

De ahí que dude que el incremento que está en estos momentos sobre la mesa "vaia ter tanto efecto na economía, polo tanto sí que é unha medida que ten as súas luces e as súas sombras".