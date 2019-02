Defreds: "Suelo leer novelas, lo que no me leería es un libro como el mío"

Hace cinco años era un chaval de Vigo y hoy es un chaval de Vigo que le ha dedicado un libro a su ciudad y otros cinco a las cosas que le pasan. José Á. Gómez Iglesias es Defreds, fenómeno literario superventas que–creo– huye de etiquetas. No puede evitar que sus libros hayan sido encasillados en los títulos de "prosa poética" o "poesía de redes sociales". Un libro al año, grandes editoriales, miles de seguidores y gente tatuándose sus frases. Parece difícil no volverse pretencioso, sin embargo, uno de los "pioneros" de este boom literario, si peca, es de sincero: "Lo que hago son pequeños relatos". A las 19,00 horas firma en la librería Nobel.

Su nivel de producción es alto. ¿No se queda en blanco con tan poco margen?

Hay épocas mejores y peores. Intento fijarme en lo que hay a mi alrededor. Mis libros son cortitos, con otro toque, no son novelas de 800 páginas.

¿Se atrevería con la novela?

En un futuro me gustaría, pero tengo que sentime con las armas para hacerla bien y hacerla yo y que no me la escriban.

¿Qué armas tiene?

Intento aprender todos los días, hago libros que me gusta hacer y si me siento preparado para hacer novela, lo haré.

¿Cómo ve su evolución desde el primer libro?

"Casi sin querer" fue una sorpresa porque no esperaba vender ningún libro. "Cuando abras el paracaídas" me parece el más completo de la primera etapa, le tengo mucho cariño, ha vendido un montonazo. "1775 calles" está inspirado en las calles de Vigo. Luego decidí pegar un cambio editorial a Espasa, sobre todo porque iban a lanzar mis libros en Latinoamérica. "Historias de un náufrago hipocondríaco", para todos los públicos. "Con un cassete y un boli bic" hace un guiño a esa nostalgia y "Sempiterno" creo que es el mejor de todos.

¿Qué supuso el paso de una editorial pequeña a una más grande como Espasa?

Siempre gusta publicar en una editorial más grande pero realmente la gente se piensa que el cambio es por billetera. La oferta era igual en los dos sitios, pero decidí ver qué pasaba con mis libros en Latinoamérica.

¿Se ha sentido limitado con una gran editorial?

No. Siempre he escrito lo que quiero.

¿Qué porcentaje de culpa tienen las redes de su bum?

El 99% probablemente, pero la gente también se piensa que eso es todo y no. Todo tiene que mantenerse, incluso la suerte.

¿Se forma en literatura?

Vas leyendo cosas nuevas y ha habido algún intento de probar a escribir novela.

¿Y qué lee Defreds?

Aunque suene contrario, me gusta leer novelas desde pequeño. Lo que no me leería sería un libro como el mío.

¿Por qué?

Me siento cómodo escribiéndolo pero creo que prefiero la novela a leer mi libro.

¿Su libro o el estilo?

El estilo. No me llama mucho. Sí que los ojeo.