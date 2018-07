El sueño cumplido de la Dj ourensana María Álvarez

La música siempre jugó un papel importante en la vida de María Álvarez, soñando incluso con ponerse tras una mesa de mezclas, pero de ahí a verse realmente como Dj, nunca se lo había planteado formalmente. Pero, como muchas veces pasa, de situaciones inesperadas surgen oportunidades y María tomó las riendas y aprendió algunas de las claves de esta profesión. Ahora, es una destacada Dj de la noche ourensana, satisfecha con haber tomado esa decisión que le permite disfrutar de su pasión, sin por ello dejar de lado su profesión como enfermera.

Cuéntenos, ¿cuándo comenzó con este gusanillo de ser Dj?

La música siempre ha sido importante en mi vida. Recuerdo cuando empecé a ir a festivales, que desde la pista, yo siempre soñaba con ser algún día alguno de ellos, pero nunca era un buen momento para intentarlo. El año pasado, después de quedarme sin tr abajo, decidí que era el momento idóneo para hacer realidad ese sueño. Por ello, para aprender los entresijos de esta profesión, tuve la suerte de contar con la ayuda de diferentes amigos que ya se dedicaban a la música. Y, después de tiempo aprendiendo de los que para mí eran los mejores, una noche pude ser yo la que le ponía música a los demás.

A la hora de pinchar... ¿se inspira en algo? ¿Hay algún género por el que sienta debilidad?

Cuando pongo música intento que la gente sienta lo mismo que siento yo al ponerla, porque al final si tú disfrutas... ellos van a disfrutar también.

Aunque el estilo musical que más me gusta es el R&B, me resultaría difícil quedarme con uno sólo, ya que siento predilección por muchos: la música disco, el house, la música electrónica, el hip-hop... sin embargo, aunque soy consumidora de todos los estilos musicales, sí que reconozco que hay algunos que no forman parte de mi repertorio.

¿Cuál es la sensación de estar pinchando y ver a la gente?

Mostrarle a la gente lo qué haces y cómo lo haces es el momento más importante porque es una prueba de fuego que, una vez superas, te hace sentir satisfecho con tu trabajo, con tu esfuerzo y con todas las horas que has invertido para poder llegar hasta ese momento de estar tras la mesa de mezclas. Ver a la gente disfrutar con lo que hago es la sensación que más feliz me hace, porque ellos son los que me permiten que pueda seguir disfrutando de mi pasión.

¿Cómo cree que está la situación de la mujer en el sector de la noche siendo Dj?

Es evidente que hay más hombres que mujeres dedicándose a esto, de hecho, en Ourense, actualmente, no conozco a ninguna mujer que se dedique a poner música, pero reconozco que yo no tengo la sensación de sentirme infravalorada o de tenerlo más difícil que los demás por el hecho de ser mujer. No considero que ser mujer haya sido un obstáculo para poder dedicarme a ello, ni he sentido machismo ni un trato diferente, con respecto al de mis compañeros, cuando he ido a algún local a poner música.

Por ello, desde mi experiencia, le diría a todas las mujeres que no se atreven a dedicarse a esto, por los prejuicios o los estereotipos, que se animen a hacer de su pasión su profesión, que no tenemos límites, y que podemos dedicarnos a todo lo que nos propongamos, porque sólo se trata de luchar por lo que quieres.

Dj de noche, pero no descuida su profesión diaria de enfermera ¿es difícil compatibilizar?

Por ahora, no he tenido problemas para poder disfrutar de mis dos pasiones: la enfermería y la música, porque hasta entonces, he podido cambiar turnos con mis compañeros para poder desarrollar ambas facetas. Aunque en un principio no parecen que tengan relación la una con la otra, ambas me hacen sentir que ayudo a que la gente se sienta mejor. De todos modos, puedo ser enfermera de noche y Dj de día.

¿Alguna próxima actuación?

Por ahora no tengo previsto ninguna, pero no descarto que a lo largo del verano puedan surgir diferentes propuestas.

Por último, quiero aprovechar y agradecer a mis amigas y, en especial a mi hermana, su ánimo y su incondicional apoyo para que luchara por todo aquello que me hiciese feliz y hoy, lo he logrado, en parte, gracias a ellas.