El Supremo examinará la condena por 21 años de maltrato de un hombre a su exmujer

Luis González fue condenado por la Audiencia el 31 de enero a 24 meses de prisión por maltrato habitual a su exmujer durante 21 años de matrimonio, sin prosperar la acusación de incendiar la casa en donde vivía con sus hijas en el la ciudad. El TSXG revisó en septiembre el fallo, al que solo añadió 5.000 euros de indemnización a la víctima por los daños morales infringidos.

Aún así, el recorrido de la sentencia aún no concluyó. Según precisó ayer el letrado del inculpado, formalizarán este mes un recurso de casación ante el Supremo. No comparte la calificación jurídica de los hechos, es decir, niega que su cliente incurriese en un delito de maltrato habitual (artículo 173.2 del Código Penal). "Los hechos declarados probados que se describen en la sentencia son indeterminados en el tiempo y con poca intensidad, por lo que no quedó acreditado el maltrato habitual", explica.

El recurso de casación podría dejar en suspenso la opción de ir a prisión ya que aunque Luis González fue condenado a dos años por la Audiencia -no tendría que ingresar- fue sumando condenas a posteriori por parte del Juzgado de lo Penal por incumplir la orden de alejamiento durante la instrucción del caso, en relación al brazalete de control que se le colocó en 2016 tras el incendio de la casa para evitar que se acercara a su mujer a menos de 500 metros.

El alto tribunal gallego rechazó el recurso del procesado, pues consideró acreditado, tal y como consta en la sentencia de la Audiencia, que "maltrató y humilló física y psicológicamente" a su exmujer durante los 21 años que convivieron. Tampoco estimó el recurso interpuesto por la denunciante en la referente a la pena, quien solicitaba que su exmarido fuese condenado, además, a tres años de cárcel por cometer un delito de allanamiento de morada, en concurso con uno de incendio. La Sala de lo Civil y Penal explicaba que carece de pruebas para castigar al sospechoso por el incendio que se originó en casa de su exmujer y de sus hijas en 2016. La sentencia argumenta que hay testigos que lo sitúan lejos del lugar de los hechos a la hora en la que se originaron las llamas.