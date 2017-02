Susana Abella pide "no hacer juicios" por la muerte de una mujer en O Carballiño

Susana López Abella, la secretaria xeral da Igualdade, ha pedido que no se hagan "juicios" respecto a los protocolos que se siguieron en el caso de la mujer asesinada el pasado mes de enero en la localidad de O Carballiño -Ourense- y ha apuntado que habrá que esperar a la "decisión judicial" para conocer lo ocurrido.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, después de que el PSdeG hubiese solicitado información para dirimir si pudo haber fallos en "todos los mecanismos de detección, prevención y seguimiento".



Antes de participar en una comisión de seguimiento de violencia de género en Ourense, Abella ha insistido en que "no había ninguna denuncia previa" por malos tratos por parte de la mujer.



Sí se sabe que había iniciado los trámites para pedir asistencia "por situación de dependencia de su pareja", después de que éste hubiese intentado quitarse la vida una semana antes al "trágico acontecimiento"



Por ello, ha pedido "no hacer juicios de este trágico acontecimiento" hasta que haya una sentencia judicial que aclare las causas de esta muerte, que, según ha indicado, está contemplada por el momento como un caso de "violencia de género".



Así, se ha limitado a decir que la familia solicitó ayuda a través del programa de atención psicológica y "se le está dando".