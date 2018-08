Tahití honra a sus ancestros

Por los pasillos del Centro Residencial Docente de Ourense se respira estos días un ambiente distinto al habitual. En los bancos, diversos grupos de jóvenes hablan entre ellos en idiomas que van desde el francés o el inglés al ruso o ucraniano. Durante el camino a la zona de ensayos, varios bailarines saludan mientras practican algunos movimientos en ropa de calle, y una música tribal aumenta de decibelios a medida que se acerca el final del pasillo. "Son los de Colombia", explica Kalolaine, bailarina de la compañía Hei Show Tamure, de Hahití. "Hacen más ruido que nosotros", comenta, entre risas. En el piso superior, sus compañeros ya han empezado a practicar la actuación. Cuatro chicos jóvenes danzan en el centro de la sala frente a los cinco músicos que tocan instrumentos de percusión y de cuerda. Kalolaine se cambia de ropa en un abrir y cerrar de ojos y sale a la pista con sus cinco compañeras. Durante una hora, los artistas repasan varias veces sus rutinas bajo la atenta mirada de Heilani Tama, la directora de la agrupación y madre de Kalolaine. Entre todos ultiman los detalles, cronometran las piezas y preparan el saludo al público ourensano. Al terminar, rostros de cansancio mezclados con ilusión. Ahora toca descansar un rato, pero no mucho, porque antes de las 19,00 horas estarán viajando rumbo a Trives, su primera actuación de las XXXV Xornadas do Folclore.

Hei Show Tamure

Heilani Tama creó esta compañía en el año 2010. "En estos momentos vivo en el sur de Francia, pero la escuela sigue en Tahití", comenta. Desde allí han viajado la mayoría de artistas para realizar una pequeña gira europea cuya primera parada es Ourense. Para todos esta es la primera vez en Galicia, aunque no en España: "En el año 2016 estuvimos en Barcelona, dentro de la promoción de la película de dibujos animados Vaiana". Esta vez, su repertorio es distinto. Las dos piezas se centran en la figura de los ancestros y el importante papel de la naturaleza. "Es un homenaje a nuestros antepasados que solo se puede entender a través del respeto por el medio ambiente", explica Kalolaine, quien practica baile tradicional desde los 2 años. Los trajes y los instrumentos también son parte de este homenaje, ya que no se pueden adquirir en ninguna otra parte del mundo. "Venimos a mostrar nuestra propia cultura y nuestra tradición, pero también a conocer las del resto", explica la bailarina. No en vano, la joven señala que ya se han hecho amigos de otros bailarines participantes en las Xornadas.