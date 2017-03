A 'Tarxeta Benvida' da Xunta poderase utilizar nos establecementos do Grupo Cuevas

O Grupo Cuevas e a Xunta de Galicia acordaron a adhesión da empresa ao programa 'Tarxeta Benvida' co que o goberno galego busca fomentar a natalidade. Unha iniciativa que ofrece ás familias unha axuda de 1.200 euros anuais e descontos e beneficios para os nenos durante o seu primeiro ano de vida.

Con este acordo, os pais tamén poderán empregar a Tarxeta Benvida nos establecementos do grupo de alimentación Cuevas e ademáis poderán disfrutar de diferentes descontos e promocións, entre elas o regalo de 150 botellas de auga.

No acto da sinatura do acordo, que tivo lugar na sede central do grupo en Ourense, estiveron presentes o director xeral do Grupo Cuevas, Artur Yuste, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.