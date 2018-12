"Tenemos que seguir saliendo a correr y salir a protestar. Que nadie nos calle "

"Tengo 46 años. Llevo mucho tiempo corriendo sola y ahora siento miedo. Es muy triste tener pánico a esta edad", dice Elena Pérez, corredora de la Escuela de Trail de Ourense. Es la impulsora de la concentración en Os Remedios y la posterior carrera simbólica, en repulsa por el asesinato de la zamorana Laura Luelmo.

Centenares de personas se sumaron a la idea que se viralizó en redes sociales, desde que a esta ourensana le hirviera la sangre que una joven que podría ser su hija o su compañera de carrera fuese asesinada tras salir a hacer deporte. El lema Soy libre para correr se instaló en las pancartas que sujetaron desde las primeras filas varias niñas y niños, antes del minuto de silencio por la joven. El hashtag traspasó las fronteras hasta Zamora, donde una corredora organizó otra concentración similar. En otras ciudades se interesaron por la iniciativa ourensana.

"Llevo una temporada que me da miedo cuando salgo sola y eso que me siento una mujer valiente. No sé si es porque no soy consciente de lo que me pueda pasar, lo que tengo claro es que basta ya... Deberíamos salir a correr para que vean que somos muchas las que disfrutamos de este deporte", propuso a través de un grupo de whatsapp Elena Pérez. Sus compañeras de carrera no le fallaron. "Basta de comentarios como: 'Está loca, ¿pero cómo se le ocurrió correr por el monte o por sabe Dios dónde?" Soy libre para correr por donde quiera y cuando quiera. El problema no soy yo, sino la persona que me ataca", finaliza la deportista.

Más iluminación y más Policía en las zonas de deporte

Las corredoras habituales a orillas del Miño demandan iluminación en varios puntos de los recorridos habituales. Critican la falta de farolas en algunos tramos, como en Oira. "También se podría poner policía durante los fines de semana en algunas de las zonas", cuentan las deportistas. que lidian con borrachos a primera hora de la mañana.