“Tenemos que traer hasta el ventilador de nuestras casas"

No solo es dinero. Los profesionales de los PAC reclaman más cariño por parte de las autoridades, porque la gente "se cansa" de trabajar en las condiciones actuales. "Me tengo que traer el ventilador de casa para la consulta", relata Lucila Bravo, médico en el PAC de Bande. Allí, atienden a toda la Baixa Limia, aunque no siempre están en el centro. "Visitamos domicilios que están a una hora", relata, por lo que, en ocasiones, están más de tres horas fuera de el. En esos casos, se deriva a los pacientes. Piden más equipamiento, también más dinero –"somos los peor tratados de Europa"– y, sobre todo, "que se nos valore". "No hay personal suficiente, porque los maltratas psicológicamente, hay que intentar ofrecer buenos contratos para que la gente se asiente", recalca.

Pilar Oviedo recuerda la "importancia" de este personal para impedir que se saturen las urgencias de los hospitales, que contrapone al "menosprecio" que sienten. Dice que están "mal dotados" y, entre todos, resalta al personal de Enfermería.

El portavoz de los trabajadores de PAC, Manuel Da Costa, pide una "reorganización" ante un modelo "anticuado, de hace 10 años", y señala que la muerte en A Estrada supuso un "hasta aquí llegamos", si bien "es una reivindicación que viene de mucho tiempo atrás".

Curas a domicilio que dejan sin atención alguna a los centros del rural

La falta de efectivos sanitarios en la provincia es mucho más patente en el interior, aunque la zona geográfica sea de un especial interés turístico, como es el caso de Parada de Sil. En ese concello, el facultativo titular suple hasta las doce al de A Teixeira, que se mantiene de baja, en el centro de esta última localidad. La circunstancia es eventual, aunque el efecto que produce lleva, en algunas ocasiones, a dejar al centro médico de Parada sin ningún profesional sanitario. Ocurre cuando su enfermera titular, que se encarga de la atención hasta el mediodía, debe abandonar su puesto de trabajo para realizar curas a domicilio en alguna localidad del municipio.

Ella misma ha dispuesto un par de carteles para dejarlos en el cristal del ambulatorio local, con la indicación de "Domicilios". Los demandantes de asistencia ya saben que deberán aguardar a que regrese para llevar a cabo una hipotética cura.

Maite Falcón, enfermera que cubre distintos PACs como contratada en las listas del Sergas, señala que se produce "desatención" en esos casos, lo que entraña "riesgos para la salud". Cree que tiene que haber un "cambio radical" para evitar "quedarnos con el culo al aire, porque no podemos estar en dos sitios a la vez".

Defiende, además, que haya más personal de Enfermería, "tan necesario en los centros como los propios médicos".