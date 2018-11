El termalismo, diferencial en los destinos de interior

El Concello de Ourense promociona su potencial como destino turístico y termal en la Feira Internacional del Turismo de Interior, un prestigioso certamen especializado que se desarrolla en Valladolid desde el 22 al 25 de noviembre.

Un expositor de la Concejalía de Turismo e Termalismo, en el que estuvo el edil Jorge Pumar, muestra en la feria los principales atractivos de Ourense, promocionando "su turismo de interior" ante públicos estratégicos.

"Ourense non podía deixar de estar presente no principal escaparate do turismo interior en España", señala Pumar, que subraya el "interese que esperta a nosa cidade como un destino diferenciado do resto das capitais do interior pola súa condición de capital termal". El concejal de Turismo destacó los "magníficos resultados" que obtiene Ourense con su participación en este foro. "As enquisas que se fan ós nosos visitantes sinalan que os cidadáns da Meseta e os de Madrid son o noso principal público obxectivo", añadió Pumar.

La campaña "Ourense, un plan perfecto" o la próxima edición de la feria gastronómica Xantar no faltaron en la presentación.