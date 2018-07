El terraceo tira de la hostelería, que se beneficia de temperaturas más suaves

La hostelería percibe movimiento en este primer mes completo del verano. Tal vez el tiempo sí influye en este caso en una mayor presencia de ourensanos y clientes ya habituales en las terrazas del Casco Vello. El inicio del mes estuvo influido por la celebración de las fiestas de la ciudad, lo que contribuyó a dar el pistoletazo de salida al terraceo ourensano.

En la heladería Praza Maior, decían que en su caso "hay muy buenas sensaciones, estamos teniendo muchos clientes, de los que ya nos conocen, y que no haya hecho tanto calor igual hasta nos beneficia". De hecho, ante las previsiones de ola de calor para la próxima semana, temen "que la gente tarde más en salir a la calle", debido a las altas temperaturas.

Lo que sí notan es que tal vez hay menos usuarios del tren de las termas en la Praza Maior, donde sí que pueden influir unas condiciones climatológicas adversas.

"Muchos de los que esperaban por el tren suelen parar a tomar algo, y sí que se nota un bajón", comentan.

Pero, en general, sensaciones positivas. Como en los bares de tapas del Casco Vello, donde a bote pronto, coinciden en señalar la buena afluencia en las terrazas, "sobre todo en las noches de los jueves". Ya de cara al fin de semana, este mes de julio sí que ha ido yendo un poco a menos por las noches, "incluso con más gente los viernes que los sábados", según explicaba el gerente de un bar en la rúa Pizarro.

Pese a que no se han alcanzado temperaturas máximas elevadas, las sensaciones no son malas, debido a que al no hacer frío, la gente se ha animado a salir a la calle por la noche. Eso sí, a la hora de tapear "sí que tenemos gente, pero se controla bastante el gasto todavía", explican.