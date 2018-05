Testimonios de la situación del comercio en la provincia 

El buen tiempo animó la venta en O Barco

Con la llegada del buen tiempo y las ceremonias de las primeras comuniones el sector del comercio recuperó un poco el fuelle. Lo anunció la presidenta de la Asociación Centro Comercial Aberto de O Barco, Sandra Moldes Rodríguez. La portavoz del sector del comercio explicó que la competencia de Internet y de las tiendas "online" está castigando seriamente a los comerciantes. El pequeño comercio se muestra incapaz totalmente de aplicar unos precios que sí están al alcance de aquellas compañías que mueven grandes volúmenes de mercancías. A su vez, las tiendas "online" que abren las casas proveedoras ponen a disposición de los consumidores productos a precio de fábrica, por debajo de los que pueden ofrecer los comerciantes. El momento no es el mejor para el sector, aunque sí vio mejorado su negocio con la mejoría de las condiciones meteorológicas. En este sentido, Sandra Moldes apuntó que la gran mayoría de la población gusta de salir de casa para adquirir los productos que necesita y también sopesar las distintas opciones de compra que se le ofrecen. "A todos nos gusta mirar y comparar antes de hacer una compra", comentó.

La recuperación es muy "tímida" en A Limia

Teresa Martínez, la presidenta de la asociación de Empresarios y Comerciantes de A Limia (Pro Limia), aseguró que la recuperación del sector comercial en la comarca "se nota" pero es "tímido". "Cuesta mucho, sobre todo, el hecho de adaptarse a las redes sociales y a la venta por internet", explicó Martínez. "Hace poco hicimos un curso sobre ello, pero que el pequeño comercio lo implante y sea efectivo, va a resultar un camino largo. Necesitamos aprender y mentalizarnos", añadió.

Sobre el sector que soporta una contratación mayor en A Limia, la presidenta asegura que se trata del de la hostelería, en el que se dio un repunte durante la pasada Semana Santa. "En el comercio hay mucho autoempleo, el que se da por cuenta ajena es poco significativo", matizó. "Suele ser de uno o dos empleados, no mucho más", añadió.

Por otra parte, desde Pro Limia aseguran que hay "muchísimos locales comerciales vacíos" y los precios de alquiler en la comarca han caído hasta un 50 por ciento.

Preocupación por los cierres en Celanova

La necesidad de revitalizar e impulsar la actividad económica en la villa de San Rosendo motivaba la reciente creación de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de Celanova (Celanova CHEA), capitaneada por Jorge Cardoso. El joven comerciante considera que la situación "está difícil", como en otras localidades de características similares a Celanova, si bien en los últimos meses se ha vuelto preocupante por el cierre de tres establecimientos y un bar. "Las circunstancias son viejas conocidas: despoblación, la dura competencia de internet, que no haya conciencia de comprar en el comercio local,...", relataba Cardoso. Para revertir esta situación, el comercio local trata de diferenciarse ofreciendo un trato cercano, promociones y campañas que hagan más apetecibles las compras en una villa de gran tradición comercial. Los alquileres son también un handicap. "El precio es muy elevado para la capacidad comercial que tiene hoy Celanova", reconocía Cardoso. Eso, además de un inconveniente para nuevos emprendedores, limita las posibilidades de expansión y de contratación. "Es cierto que hay poco empleado. Nos gustaría para generar más empleo", concluía.

Internet, el gran enemigo a batir para los comerciantes de Verín

José Angel Rodicio es el gerente de la Asociación de Comerciantes de Verín, Aever. Aunque no quiere mostrar una imagen muy pesimista del sector, "sí es cierto que estamos preocupados porque el comercio por internet está haciendo un daño gravísimo al comercio local. En Verín, en lo que va de año han cerrado tres establecimientos de ropa infantil, y no hay semana que alguno de los asociados o incluso aquellos que no lo son me manifiesten la gravedad de la situación", afirma. "Creo que debería reformarse la legislación, porque es indudable que los grandes comercializadores tienen privilegios". El Gobierno local no elude el problema, y en los últimos años ha puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a favorecer el comercio de proximidad, entre ellas, la de facilitar los estacionamientos en la villa. Ha colaborado además en un macroestudio de la situación, en colaboración con los comerciantes, del que se extraerán conclusiones para emprender acciones potenciadoras.