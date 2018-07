El tirón económico deja 5.500 ocupados más que hace un año

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en el último trimestre la provincia de Ourense redujo en 1.000 el número de parados, al pasar de 18.500 a 17.500 (un 5,4% menos), quedando con una tasa de parados del 13,36%, al segunda mejor de Galicia, ya por delante de A Coruña, y se registra así la mejor cifra en este apartado desde la del tercer trimestre de 2009.

La mejora de las perspectivas económicas se reflejan en los datos oficiales, y Ourense regresa a las cifras de empleo de hace seis años. Lo más duro de la crisis parece definitivamente lejos y para muestra un botón: hace exactamente cinco años, en el segundo cuatrimestre de 2013, había casi el doble de parados (34.000) que los que los de ahora.

El número de ocupados no crece en la misma proporción –un 1,9% en el último trimestre–, pero la mejoría es notable. Con los 113.500 ocupados actuales (5.500 más que en el segundo trimestre de 2017), la provincia regresa a los números de 2012, marcando la mejor cifra de ocupación desde entonces.

POR SECTORES

El tirón en la creación de empleo lo ejercen, por este orden, los servicios, la construcción y la industria; dejando en el lado contrario a la agricultura, donde en el último año se perdieron unos 1.800 empleos. Por el contrario, esos 5.500 empleos más se cimentaron en un alza de 4.200 neuvos ocupados en el sector servicios, 1.900 en la construcción y 1.100 en la industria.

Si bien el descenso en la agricultura y el gran aumento en los servicios es similar en Ourense y el resto de provincias gallegas, el verdadero impulso en la provincia lo están dando la construcción y la industria, con los mayores crecimientos ea nivel gallego en el último año, no solo en número relativos, sino también en cifras absolutas.

EL PARO JUVENIL, DE RÉCORD

La EPA refleja la menor tasa de paro juvenil desde 2008, con un 19,2% de parados de menos de 30 años de edad, lo que contrasta con el mismo trimestre de hace dos años, cuando este porcentaje era del 42,6%.

Analizando los datos por sexos, las mujeres salen perdiendo en la nueva EPA. De hecho, en el último trimestre cae la tasa de paro entre los hombres 3,4 puntos (2.300 parados menos) pero, sin embargo, aumenta el paro entre las mujeres, con un incremento de 1,7 puntos (1.300 paradas más).

Es precisamente este último punto, uno de los focos de críticas desde el lado sindical. CC.OO. lamenta que "as traballadoras son as máis castigadas e as que máis sofren as consecuencias do inestable e precario mercado laboral provincial". Insisten en la "gravidade" de la situación laboral, que sigue siendo "crítica". Desde UGT, Mario Franco critica que domine la "temporalidade" y, pese a las "boas cifras", seña que la expansión económica "soamente se está facendo con emprego de baixa calidade".

Por su parte, desde la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), su presidente, José Manuel Pérez Canal, valora los datos como "muy positivos", insistiendo en la necesidade de "que se mantengan las políticas que impulsen la economía y favorezcan el crecimiento empresarial".