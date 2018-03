Todas las fuerzas ven espacio para crecer ante el número de ourensanos indecisos

Los resultados de la encuesta de Infortécnica para La Región publicada ayer, fueron analizados de forma positiva por los diferentes partidos políticos, que encuentran en la subida de intención de voto o en el elevado número de indecisos/abstencionistas motivos para la esperanza. La encuesta muestra un panorama de indefinición ciudadana bastante importante, con cerca de siete de cada diez vecinos que no declaran su voto directo por ninguna de las formaciones políticas en liza, lo que hace también que los análisis se planteen desde posturas sosegadas y con cautela.

El líder del PP y alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, agradece "a confianza que seguen depositando en min os meus veciños". Las estimaciones conceden al PP una horquilla de 9-11 ediles, con una tendencia ascendente, que les podría permitir aumentar su actual representación –10 concejales–. Vázquez muestra cautela y asegura que "sei que temos que seguir traballando para mellorar Ourense", si bien puntualiza que "sacar adiante os proxectos clave para a cidade é difícil cando non se conta cunha maioría que así o permita".

La gobernabilidad, en jaque

El problema de la gobernabilidad al que alude el regidor popular se mantendría en la ciudad de acuerdo a los números de la encuesta publicada en este periódico. No habría posibilidad de suma para las fuerzas de izquierda y tampoco entre el PP y Ciudadanos. Ninguna combinación llegaría a la cifra de 14 escaños que marca la mayoría absoluta. "Xogar en minoría prexudica á cidade e os que disfrutan xogando a bloquear tamén están a ver como o perciben as enquisas".

El punto al que se refiere Vázquez es el del suspenso que la ciudadanía otorga a la gestión de la oposición, que sale trasquilada con una puntuación de 4,3, seis décimas por debajo de la valoración recibida por el gobierno municipal.

"Non vou defraudar aos meus veciños. Dixen no día da miña investidura que ía poñer todo o meu esforzo en traballar por esta cidade, e así o fixen, así o fago e así o farei", señala. Dice que "avanzamos cada día un pouco máis e seguiremos facéndoo coa mesma ilusión que o primeiro día", tras subrayar los proyectos que "pouco a pouco se van materializando cara a gran transformación do futuro da cidade".

La segunda fuerza con mayor intención de voto a tenor de los datos ofrecidos por la encuesta sería el PSOE, que recibiría un impulso de los ciudadanos que le podría hacer sumar un concejal a los seis con los que cuenta en la actualidad. El portavoz municipal, José Ángel Vázquez Barquero, considera que "una encuesta, una encuesta es, aunque marca tendencias". Así, con mucha cautela en el análisis, cree que "tenemos mucho trabajo por delante y que no está nada decidido", aunque cree que los datos muestran que "evidentemente tenemos opciones de recuperar el espacio perdido", siempre que "trabajemos más e intensifiquemos la comunicación con los ciudadanos".

Valoración por áreas

Barquero destaca la caída en la valoración de la gestión del gobierno local, cuya área mejor valorada es cultura y fiestas. "Estamos ante un gobierno que se dedica a hacer fiestas, espectáculos y shows, eso muestran los ciudadanos, pero que a la hora de gobernar suspende en ámbitos muy importantes como el urbanismo, obras públicas y la promoción industrial".

En tendencia contraria al PSOE parece caminar Ourense en Común, a quien la encuesta dibuja una caída que los situaría en una horquilla 1-2 escaños. La marea lo considera un reto. "Os resultados evidencian que hai ansias de cambio. O alcalde sofre desgaste e nós somos o grupo mellor valorado na oposición", dice Martiño X. Vázquez, que con un 5, es el único, aparte del alcalde, con aprobado.

Mantiene que con el porcentaje de indecisos "é complicado asegurar nada", si bien la encuesta "motiva para remontar, e temos un ano para facelo". Martiño X. Vázquez reivindica que "o noso espazo político é o único que pode facer fronte ao PP e quen practica as súas políticas".

Otro de los que sufrirían un retroceso respecto a las elecciones de 2015 sería DO, cuyo líder, Gonzalo Pérez Jácome, había descalificado ya los datos de la encuesta de La Región antes de haber sido publicada.

Nuevas caras

Los que afrontan las elecciones con mayor optimismo tras la lectura de la encuesta son dos de las fuerzas que están en este momento fuera del Concello y que podrían entrar en la corporación: el BNG y Ciudadanos. Luís Seara, responsable local de los nacionalistas, apunta a que "todo está moi aberto" debido al número de indecisos. La encuesta es "un estímulo para seguir pola senda trazada". Cree que los ciudadanos valorarán "a impronta que o BNG ten deixado na cidade, tanto no goberno como na oposición", frente al "caos" en el que, asegura, está instalado el actual gobierno local ."Desde a humildade pero desde a convicción, non renunciamos a nada", remacha.

La mayor alegría la recibían Ciudadanos, que podría entrar por primera vez en la corporación. "Estamos contentos, pero de aquí a las municipales esperamos tener mejores números. El resultado refleja la tendencia del partido en España y que somos la fuerza que, sin estar en el Concello, más está empujando con iniciativas", señala Alberto Rodríguez, líder de la formación en la ciudad. Destaca el suspenso a gobierno y oposición. "Hay falta de conformidad con lo que está pasando en el Concello, los partidos deberían tomar nota y hacer un cambio de planteamiento. El PP no lo está haciendo bien, pero si la oposición estuviera a la altura, le iría mejor a la ciudad. Ciudadanos sabrá estarlo", concluyó.