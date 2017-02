Todo depende de una fecha

LUNES 30 | Solo tenemos muchas preguntas

A veces es una bendición no saber de nada, sobre todo en esta profesión. En el periodismo hay una falsa verdad que sostiene que como opinamos de todo también lo sabemos todo. Falso, sin duda. Es una bendición no saber de nada en este oficio, lo cual te hace un poco niño, te obliga a hacer preguntas y buscar respuestas. Así fue toda la vida: hacer preguntas, buscar las razones de por qué pasan algunos hechos, aunque sea difícil entenderlas, mucho más explicarlas. Sobre el periódico del lunes saltaron durante los primeros días de la semana chorretones de sangre como consecuencia del asesinato de una mujer en Carballiño. Solo una semana después de que los titulares trajesen tinta roja por culpa del asesinato de Os Milagros, otro suceso con resultado de muerte nos sobresalta y entre todos buscamos explicaciones que no siempre obtenemos. Esta semana han sido muchas las teorías en torno a las razones por las cuales padecemos esta grave patología. Muchos periodistas han hecho muchas preguntas a gente que sabe en apariencia mucho y no todas han sido convincentes. En este lado de la ignorancia nos situamos los que carecemos de explicaciones, solo preguntas. ¿Por qué?



MARTES 31 | Las dudas de si son muchas o son pocas

Son muchas 4.000 firmas? Depende para qué. Claro. Son las rúbricas que recogió la Plataforma pola Defensa e Mellora da Sanidade Pública de Ourense para exigir a las autoridades sanitarias la mejora sustancial de los servicios de urgencias hospitalarias. Planteada así la cuestión, el número de firmas me perece muy escaso. ¿Quién no firmaría por la mejora de esa prestación básica, quién no lo haría también por una educación de más calidad, una justicia más eficaz o por un mayor nivel de seguridad? ¿Los gestores sanitarios no sabían que deberían mejorar las urgencias hasta que recibieron la misiva? Más de 4.000 firmas recogidas. Muy pocas teniendo en cuenta la enjundia del caso. Insuficientes para incrementar la preocupación de los gestores sanitarios. ¿O ya estaban preocupados aunque no recibiesen las firmas?



MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO | La vida es dejarlo todo para mañana

Leí un día que la vida es un continuo aplazamiento. Cuando eres niño sueñas con ser mayor. Cuando estudias el bachiller deseas dejarlo atrás para elegir la carrera que te gusta. Cuando sales con un título universitario depositas tus ilusiones en el día que encuentres trabajo. Lo mismo pasa cuando decides emparejarte, tener hijos, esperar que crezcan, se independicen... Idéntico planteamiento ilusorio esperando jubilarte, recuperar tu tiempo, dedicárselo a los tuyos, recuperar las aficiones postergadas. Y nos caen todos los años del mundo encima. La vida es un continuo aplazamiento, decía aquel autor que no recuerdo. El tiempo es oro y yo aquí perdí una fortuna, decía una pintada en mi instituto. Con estas filosofías de andar por casa nos pasa como con el AVE, que lo ligamos todo a una fecha. Esta semana, de nuevo, el plúmbeo debate sobre qué día y en qué condiciones llega. El tren de alta velocidad es como la vida, un continuo aplazamiento. Cuando llegue el AVE seremos felices, nos quitará de pobres, nos permitirá dejar atrás seculares aislamientos. El barrio de A Ponte será como el Trastevere de Roma, como el Södermalm de Estocolmo, como la Petit France de Estrasburgo. La ciudad en su conjunto, de clara vocación termal, estará a la altura de los manantiales de Laguna Azul (Islandia), dejaremos en una pequeñez las aguas termales de Kusatsu (Japón) y será una risa el conjunto checo de Karlovy Vary. Y todo porque llega al AVE, sin que los demás tengamos que hacer nada. Su sola presencia en la estación el día de la inauguración será suficiente para que nos vaya mucho mejor, hagamos realidad aquellos viejos anhelos que tanto sueño nos quitaron. De ahí nuestras urgencias, de ahí que nos quedemos frustrados porque la alta velocidad ferroviaria no llegará en el 2018 (¿quién se lo creía?), sino en septiembre de 2019, última promesa del ministro. ¿Nos jugamos todo nuestro progreso a ganar media hora, una hora o una hora y media a Madrid? ¿Qué está haciendo Ourense para que todos creamos que con el AVE nos lucirá otro pelo? Todo lo fiamos al tren, que es como la vida, un continuo aplazamiento. Cuando el AVE llegue...

JUEVES 2 | Pagar con la sequía pagar con la lluvia

Tenía razón Rajoy. Que bajase el precio de la electricidad era solo cuestión de esperar a que lloviese. Fiel a sus principios, el presidente del Gobierno dejó que los problemas se macerasen, incluso pudriesen y se desintegrasen hasta desaparecer. Llegaron las precipitaciones y el precio del megavatio cayó. Ahora que caer, lo que se dice caer, la manta de agua que convirtió a este invierno en algo normal, desacostumbrado últimamente. Y, con ello, una nueva victoria de las eléctricas. Cuando la sequía, precios arriba que esto es un atraco. Cuando llueve distendemos el gesto, que la energía sale más barata. Curioso, de todos modos. Durante las últimas horas miles de ourensanos estuvieron sin luz, precisamente porque llovió mucho. Y aguantaron, por supuesto. Y pagarán el recibo, por supuesto. Si no llueve pagas, si lo hace pagas también, aunque el servicio sea deficiente. No esperen que Rajoy intervenga.

VIERNES 3| Si es fuera sentimos algo de envidia

Ni la feira do sete, ni Madrid Fusion. Xantar es otra historia. Es sencillamente una iniciativa muy interesante, cada vez más. A veces creo que lo si se celebrase fuera sentiríamos algo de envidia.

SÁBADO 4 | La crueldad de una comparación

Una noticia del periódico hacía una esclarecedora comparación: el dinero público que se dedica al pago de la nómina de los parados ourensanos supone casi el doble de lo todo lo que las administraciones públicas han invertido en un año en la provincia. Es dura la comparación porque solo el 47% de los parados tienen derecho a prestación y, sobre todo, porque la inversión es mísera. n