Toén axuda aos veciños co 50% para plantar cepas e árbores

Os veciños de Toén poden plantar distintas especies vexetais nas súas fincas a prezos asequibles, grazas á campaña "Cepas e árbores" que vén de lanzar o Concello de Toén para este 2019. Trátase de unha iniciativa que vén realizando anualmente o consistorio para fomentar o coidado dos eidos.

Os toeneses empadroados no municipio terán ata este vindeiro 21 de xaneiro para solicitar as plantas que queiran, dentro da listaxe que publicou o Concello. O compromiso "ineludible" que adquiren é o de plantalas en fincas que se atopen dentro do municipio e que sexan enxertadas con púa de cepa autóctona. O

Concello subvencionará a cada veciño un máximo de 30 plantas, e todas as demais que desexen solicitar correrán a cargo dos seus petos. Hai un total de 18 variedades de planta para elixir: dous tipos de cepas, mazairas, pereiras, melocotoneiros, claudieiras, laranxos, limoeiros, mandarinas, cerdeira mansa, dous tipos de castiñeiros, carballo americano, cerdeira brava, oliveira, almendros, abelairas ou kiwi.

A maior parte do stock do que dispón o Concello corresponde a cepas xa que dispón de ata 1.000 unidades de dous tipos de clase. A maiores, do resto hai 30 unidades dispoñibles de carballos, castiñeiros, cerdeiras e oliveiras, e das restantes clases hai entre 1 e 6 unidades.

O Concello achega aos veciños nas 30 primeiras plantas o 50% do prezo total. Así, no caso dunha unidade de laranxo, que ascende a 16,50 euros, o usuario só tería que pagaro 8,25.