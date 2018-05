Toén cierra filas y se niega a perder un enfermero

Las fuerzas políticas de Toén han hecho una piña para pedir que se restituya la plaza de enfermería que se suprimió en su centro de salud tras la jubilación de la persona que la ocupaba hasta ahora. Esa plaza se ocupará ahora en el centro de salud de A Valenzá (Barbadás), según explicó el Servizo Galego de Saúde, por cuestiones de operatividad.

El grupo de gobierno, capitaneado por el PP, y el PSOE, se reunieron para emitir un comunicado conjunto y cerrar filas ante un asunto que no ha gustado entre la ciudadanía toenesa, al quedarse con una sola plaza de enfermería. Sin embargo, el Sergas destaca su "compromiso" para reforzar dicha plaza en momentos en los que sea necesario.

Populares y socialistas, que se reunieron en el Concello, manifestaron su "disconformidade" con la supresión de un puesto de ATS . Considera que supone una "merma na calidade asistencial", y que va "en contra das medidas de fixación de poboación no rural".

El argumento del Sergas, basado en la reducción del número de tarjetas sanitarias en el municipio, no convence a los grupos políticos de Toén. "Non se podo ter en conta unicamente ese criterio", dicen, mientras ponen en relevo características del municipio como " a dispersión xeográfica do concello, o alto número de asistencias a domicilio, e a media de idade e demanda do servizo". Ya anunciaron la recogida de firmas para frenar la supresión de la plaza.