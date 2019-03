O toque de Gerson Iglesias

Chegou ao mundo da cociña case sen pretendelo, pero, prato a prato, se foi enganchando e dándose conta que, dende sempre, houbo algo no seu cerne que lle decía que o seu futuro era ser cociñeiro. Hoxe en día séntese satisfeito coa súa elección e ata confesa que de deixalo, non sabería que facer. El é Gerson Iglesias, cociñeiro en Adega das Caldas, compoñente do grupo Cociña Ourense, e hoxe finalista a ser Cociñeiro do ano en Galicia.

Finalista a Mellor Cociñeiro do ano en Galicia, como acolliches a noticia?

Deume un arrepío que me invadiu todo o corpo e que hoxe sinto máis intensamente. Unha emoción tremenda. A ilusión de poder gañar fai que se renoven as ganas de seguir currando.

En canto as expectativas para o día de hoxe?

Home... eu quero gañar! (risas). A verdade é que este é un concurso no que ti non te presentas, senón que un grupo de xente te selecciona, e para mín xa é tremendo estar ahí entre eses cinco finalistas. E digo sinceramente que eu xa me sinto gañador. Un aspecto que lle quero inculcar aos meus fillos, que non só gaña o que queda primeiro, estar entre eses cinco chefs, de tantos bos que hai en Galicia é un logro.

Pode desvelarnos algo da súa elaboración hoxe?

Temos que facer dous pratos libremente e quero con eles resumir a miña vida profesional, onde estou actualmente, en Adega das Caldas, e a miña personalidade. Xogar con texturas e produtos da terra... ata aí podo ler.

Que cree que é o máis importante nun prato?

Primeiro, que nutricionalmente sexa bo e esté rico.

Con que lle gusta sorprender?

Con produtos novedosos, sabores novedosos, texturas novedosas...

Defina a súa cociña.

Son un amante do produto noso e encántame xogar con sabores de calquera parte do mundo. Teño como base a nosa materia prima e as nosas elaboracións, e vou aportándolle toques e matices algo máis exóticos.

Falando da nosa cociña galega, como a definiría?

Por todos é coñecida polo emprego dun moi bo produto e as elaboracións máis ben sinxelas. Pero hoxe en día podemos adaptala a os tempos máis modernos que fan que o mesmo produto nos de máis xogo. Falo de baixas temperaturas, selección minuciosa da materia prima, ou innovar en presentacións. Sexa como sexa, para mín está antes o emprego do produto galego que facer cociña tradicional galega cun produto de fóra.

Pódese decir que aínda estamos na chamada cociña de Entroido, que nos prepararía?

O cocido é o que marca esta época, e eu sinto predilección pola que se fai con carne afumada, con eso e moita paciencia (que eu teñoa), o resultado ten que ser bo. E se aínda queda un oco, para a sobremesa non podo elexir unha soa, eu poría todas: orellas, filloas e flores de Entroido.

Que é necesario para ser un bo chef?

O ingrediente principal, para mín, aínda que soe raro, é a miña muller. Sendo un pai de familia, sen ela, non sería un chef, nin chegaría a onde estou hoxe en día, así que non podo menos que agradecer a súa dedicación e sacrificio. Se falo a nivel profesional, dedicación e horas de traballo. Se amas a túa profesión, te autoesixes ser mellor, aprender, investigar, tentar sorprender.

Cociña rica e cociña saudable, son compatibles?

Por suposto. A sociedade está metida nun bucle de consumo excesivo de certos produtos e, pola contra, empregamos en pouca cantidade outros que son moito máis saudables. Está na nosa labor como cociñeiros axudar a mudar e inculcar estos hábitos. Unha das propostas que queremos levar a cabo dende Cociña Ourense, grupo ao que pertenezo, é levar aos colexios pautas de consumo saudable para que, dende nenos, aprendan certos hábitos.

Cinco ingredientes, cales escollería e que prato elaboraría?

Chícharos, alcachofas, grelos, raíz de perexil e unha verdura máis, faría un prato vexetal e unha especie de caldo de verduras ou "demi glace" para darlle un mollo ás verduras.

Que consello daría a un futuro cociñeiro?

Primeiro ten que gustarche, se che gusta, tes traballo para toda a vida, pero hai que adicarlle moitas horas. A xente está levando unha imaxe algo distorsionada da realidade co boom televisivo. O mundo dos showcookings existen, pero traballas moitas moitas horas e, a maiores, se che da tempo, fas os showcookings.

Cando non cociña, que fai?

Procuro estar coa miña familia de corpo e mente, e, se podo, aínda xogo ao rugby. De todos xeitos, fóra dos fogóns adico moitas horas a cociñar coa cabeza, porque é aí onde empeza un prato. Recoñezo que me costa saír da cociña.

Unha sobremesa para rematar a entrevista.

Torta de Santiago fluida.