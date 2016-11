Los trabajadores alertan de nuevos colapsos en las Urxencias del CHUO

Los trabajadores del servicio de Urxencias del CHUO manifestaron ayer su malestar ante "unha situación que xa é desesperada" en el servicio. El cuadro de personal asegura que, a las 18,00 horas, había "19 pacientes ingresados sen ubicar". Por otro lado, recalcan que en la sala de Diagnóstico y Tratamiento, en la mañana de ayer había "26 pacientes entre ingresos sen cama en planta e observación". Esta situación fue avalada también por una usuaria a esta redacción: "Mi madre ingresó y la metieron en una sala con 16 personas y dijeron que tendría que esperar cuatro días ahí porque no hay camas".



Los trabajadores afirman que "ter aos pacientes nos corredores aos que lle temos que poñer cuñas para que fagan as súas necesidades", es algo que "estamos cansados de vivir cada día" y reiteran que "non hai atención porque non damos a basto".



Por su parte, desde la Xerencia del CHUO aseguran que con las altas que se produjeron ayer "quedaba incluso unha das unidades de tránsito pechada". En cuanto a los pacientes en el pasillo, recalcan que "os ingresos prodúcense entre as cinco e media e as seis da tarde despois das altas", por lo que la foto es en un período en el que "uns pacientes subían a planta e outros tiñan que entrar ás unidades de tránsito á agarda de resultados", por lo que no hubo ingresados en el pasillo.