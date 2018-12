Los trabajadores de Montealegre exigen el arreglo de la caldera

El comité de empresa del complejo de menores de Montealegre reclama el arreglo de la caldera del centro, que falla desde principios del mes pasado, tal y como explican. Los trabajadores señalan que los 60 jóvenes que viven en estos momentos en los tres centros adjuntos -Centro Montealegre, Centro de Atención Específica Montefiz y Centro de Reeducación Monteledo- no tienen calefacción ni agua caliente en las duchas. La caldera de biomasa, que costó 740.000 euros a la Xunta en 2016, tal y como explica el comité, se estropea de forma intermitente desde julio, aunque fue el día 2 de noviembre cuando dejó de funcionar.

Los responsables del centro, de la Fundación Diagrama, que gestiona el complejo en régimen de concesión de la Consellería de Política Social, aseguraron a la junta de personal que "o fallo estaba nunha peza da caldeira" y que "non da chegado ao servizo técnico". Por el momento y como solución provisional, se ha puesto en marcha la antigua caldera, con la que, según los trabajadores, los radiadores "non pasaron de mornos" y "as duchas seguen botando auga fría". Además, el comité recuerda que las heladas, frecuentes en Montealegre, son "moi fortes" y "están a piques de empezar", por lo que el arreglo de la caldera se vuelve "máis necesario". Este diario consultó la situación a Política Social, sin obtener respuesta.