Los trabajadores reclamaron más plazas en el servicio contra incendios

Medio centenar de trabajadores del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se han manifestado este martes ante las puertas de la Delegación de Medio Rural en Ourense para exigir la cobertura de las plazas que se han quedado vacías en los últimos años y que sus representantes sindicales cifran en 83 puestos de trabajo.



Los manifestantes han entregado un comunicado en la delegación provincial de Medio Rural en el que instan al delegado a pedir a la Xunta que cubra todas las vacantes en la provincia y en el que advierten de que en caso contrario continuarán sus movilizaciones.



El delegado de la CIG Manuel Martínez Méndez ha explicado que los trabajadores de las brigadas contra incendios de la Xunta en Ourense "exigen" que se cubran las 83 plazas "para que el servicio sea efectivo".



En caso de que la Administración no dé respuesta a esta petición, Martínez Méndez ha confirmado que los brigadistas "harán las acciones necesarias para que esto se produzca".



MOVILIZACIONES



En esta línea se ha manifestado también Manuel Miguez, secretario del Comité de Empresa por parte de CC.OO., que ha dicho que si no se cubren las vacantes seguirán con manifestaciones y movilizaciones.



También el representante sindical ha señalado que no se descarta buscar "otras medidas a mayores", para extender la protesta en Ourense o en Santiago.



"Hemos entregado un comunicado en el que pedimos la urgente cobertura de las plazas vacantes, para que las brigadas vayan a apagar incendios con 4 ó 5 componentes. No con dos personas", ha explicado el portavoz de CC.OO..



RESPALDO POLÍTICO



La manifestación de los trabajadores de las brigadas contra incendios de la Xunta han contado con el apoyo del portavoz de Luís Seara, nuevo responsable del BNG en la ciudad y del diputado de En Marea en el Parlamento gallego Davide Rodríguez.



En concreto, Rodríguez ha pedido "que no haya negocio a cuenta de los incendios" y ha criticado que en Galicia la lucha contra el fuego se haya convertido en "un sector privatizado en un 80%".



El portavoz de En Marea ha criticado que el PP "está dando negocio a las empresas privadas mientras los montes siguen ardiendo, sobre todo en la provincia de Ourense".



Asimismo, ha hecho un llamamiento para que la lucha contra los incendios dependa de un único dispositivo público, porque "en la actualidad hay más de ocho entes diferentes trabajando" lo que, en su opinión, provoca una "gestión caótica" de los recursos contra incendios.



"TEMA CAPITAL"



El nuevo responsable del BNG en Ourense, Luís Seara, ha confirmado que su formación política "volverá a llevar" al Parlamento las reivindicaciones de los trabajadores del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales "porque es un tema capital".



Seara ha defendido que esta cuestión "no sólo se trata de un trabajo digno", sino también de dar una respuesta a los pueblos y gente afectada por "fuegos cada vez más agresivos" y que ponen en peligro a las poblaciones.



Los portavoces del SPDCIF convocaron esta manifestación para pedir la cobertura de 83 plazas vacantes en la provincia. Los responsables sindicales anunciaron una serie de movilizaciones en protesta porque Medio Rural sólo se ha confirmado la contratación de 19 personas para la próxima campaña.