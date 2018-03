Trabajadores ven falta de personal en comedores escolares de la provincia

El comité de empresa de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la provincia de Ourense alertó ayer de la falta de personal de cocina en los comedores de los centros educativos, lo que provoca que se den casos en los que "se sobrepasa en case 30 comensais o establecido na normativa autonómica" vigente sobre comedores escolares.

Así, los representantes sindicales de los trabajadores subrayan las "consecuencias negativas" que causan en el funcionamiento de este servicio, "sobre todo se temos en conta o feito de que cada vez hai máis nenos e nenas con problemas de alerxias ou intolerancias alimentarias".

Las "reiteradas peticións" del comité de empresa subyacen de la recopilación de datos realizada través del número de comensales por comedor escolar y de la ratio de trabajadores necesarios para su correcto funcionamiento.

Así, una vez realizados estos cálculos, el comité de empresa señala centros de la provincia como el CEIP Carlos Casares de Xinzo de Limia, el CEIP Curros Enríquez de Celanova o el CEIP Filomena Dato de Barbadás. Según los cálculos del comité de empresa, también se superan las ratios legalmente establecidas en el CPI Terras de Maside, CEIP Ben Cho Sey de Pereiro de Aguiar y CPI Tomás de Lemos de Ribadavia.

Según la información transmitida por el comité de empresa, se ha solicitado "en numerosas ocasións" a la Xefatura Territorial de la consellería sobre la "necesidade de cubrir os postos de axudantes de cociña nos centros da provincia".

El comité de empresa manifiesta que los trabajadores "non poden entender nin permitir que se incumpra a normativa vixente nin que se pretenda aforrar cartos nun servizo público tan necesario desde o punto de vista social e tan importante para a adquisición de hábitos alimenticios sbles para os nenos e nenas que acoden diariamente aos comedores".

Desde la Xunta, ayer reconocían que "hai veces que non hai unha correlación exacta entre o número total de usuario autorizados de comedor escolar e o persoal indicado". Es decir, que podría haber un comedor de hasta 75 usuarios con un cocinero que tenga unos 80 autorizados. "Isto débese a que non todos os usuarios autorizados do comedor comen nel a diario".

Un problema añadido a otros en algunos centros

Uno de los colegios señalados por el comité de empresa es el CEIP Filomena Dato de Barbadás, un centro en el que este servicio ha provocado más quebraderos de cabeza en los últimos meses. De hecho, en este caso, el pasado mes de enero los padres se quejaban del cáterin del comedor escolar. Alertaban de que "los menús son poco variados y las raciones insuficientes" para esas edades. Así, llevan meses reivindicando el poder contar con una cocina propia.