Tregua para retirar las víctimas

Lunes, 14 - Por si acaso llega la visita del motorista

La de disgustos que se evitó Feijoo repitiendo miméticamente el gobierno que le obedeció a pies juntillas los últimos meses. Esto de decirle a un conselleiro o a un ministro ahí te quedas debe ser un mal trago. Hasta Franco, al que todos temían excepto su mujer, que le traía a raya, enviaba los ceses de algún ministro a través de un motorista del Palacio de El Pardo. Siempre es más grato nombrar que cesar, lo mismo tomar posesión que dimitir. Feijoo sacó el domingo una fotocopia del consello de la Xunta de los últimos meses y fue a parar a los periodistas. La gente del mundillo, que ya no nos ganamos la vida como adivinos, llevamos un chasco al ver que no había ni un solo conselleiro/a nuevo/a al que hacerle un perfil, sobre el que buscar una imagen, siquiera en el archivo. Nada. Todo estaba atado y bien atado. Feijoo eludió el gatopardismo o el lampedusianismo y auyentó el mal fario: "cambia algo para que nada cambie". Nada mudó. El presidente gallego está con el viento de cola, subido a la ola buena, surfeando por la política, gustándose. Diríase que camina sobre las aguas. No hay quien le tosa. Menos mal que cuando tomó posesión su gobierno les espetó mirándoles a los ojos: "Os servicios prestados xa non valen". O lo que es lo mismo: estuvo bien lo que hicimos, ya nos lo aplaudieron en las urnas, ya queda atrás. Pues ya saben, si no quieren recibir la visita del motorista.



Martes, 15 - Es ya una cuestión de humanidad

Lo del PSOE ya conmueve. Su situación ya traspasa la simple disputa política, la consabida refriega por el poder, el navajeo por el puestiño y el favorciño, que es a lo que se ciñe casi todo en la actividad pública. La guerra es cruenta y el campo de batalla es cualquier rincón, cualquier sede, cualquier institución. Cualquier lugar es bueno para el ajuste de cuentas. Lo mismo Cataluña, Andalucía, el Congreso de los Diputados, Vigo, Ourense o Ribadavia. Se imponen mediadores internacionales, la intervención de la ONU con sus casos azules y su presencia disuasoria, se exige detener la batalla por un principio de humanidad. Es necesario parar siquiera unas horas, que se puedan abrir fosas comunes para enterrar a las víctimas, recoger sus enseres para enviárselos a la familia, se requiere limpiar el aire del humo de la artillería, se implora el silencio después del fuego cruzado de los francotiradores. En la película Troya, agotados por la lucha alguien implora "¿dejamos la guerra para mañana, cuando estés más descansado?". En el PSOE no hay ese atisbo de humanidad. En el mismo film el actor Sean Bean, que encarna a Odiseo, proclama: "que Aquiles luche por honor y que Agamenón luche por el poder. Y luego que los dioses decidan a que hombre otorgan su gloria". ¿Qué dioses otorgarán qué gloria a qué hombres o mujeres en el PSOE? El partido se desangra y en su auxilio vienen líderes y lideresas con tiritas, incapaces de cortar la hemorragia. Lo de los socialistas ya no es una cuestión política. Es pura humanidad, que dejen un momento de luchar para poder retirar a los muertos de la vía pública. Al menos se evitará el mal olor que desprenden ya todos ellos.

Miércoles, 16 - De gira con los grandes éxitos

Ana Pontón es mucho más que el rostro del BNG: es quien transmite los valores de una parte del nacionalismo gallego, solo de una parte, porque el propio Bloque ha puesto empeño en abrirse vías de agua que siguen sin taponar, por las que se han ido importantes activos. Estuvo en Ourense la portavoz nacional del BNG y su discurso ha sonado fresco, bien timbrado, aunque con los tics ya escuchados, lo que no quiere decir que estén huérfanos de razón. "Este modelo non permite desenvolver o potencial que temos", dijo refiriéndose a la oportunidad que Galicia desperdicia. Al menos eso dijo en el Foro La Región. La partitura está bien escrita, bien interpretada pero gran parte del público no la corea y en las citas electorales triunfan otras melodías, a lo mejor más pegadizas aunque de menos calidad. Quién sabe. ¿Seremos duros de oído o es que el disco está rallado?

Jueves, 17 - La cantidad justa o la que es nacesaria

La Diputación establece 31 prioridades para el desarrollo de la provincia. Conclusiones del debate sobre el estado de la provincia. No sé si son muchas, pocas o las suficientes, pero si se consiguen ejecutar las anunciadas, a Ourense le luciría otro pelo. El tiempo, solo tiempo, enjuicia estas cosas.

Viernes, 18 - El habitual discurso del desequilibrio

El discurso del desequilibrio territorial, incluso de las desigualdades en la propia provincia, es un clásico en la información. También en esta sección, para qué negarlo. Una vez más Valdeorras levanta la voz. El titular del periódico indicaba que los empresarios de la comarca han levantado la voz contra el abandono. Al menos los de esta comarca tienen voz y se hacen oír, algo que otros ya ni tienen ni hacen.

Sábado, 19 - Ni estadísticas ni tampoco homenajes

El periódico recuerda el día de las víctimas de los accidentes de tráfico. Informativamente a veces estas cosas se resuelven con una estadística, a lo sumo con una declaración política. Por razones que huelgan hoy quiero recordar a Pablo, fallecido en septiembre. Él no es una estadística, tampoco otro eslabón en la cadena de las desgracias. Tampoco él había hecho "méritos" para irse tan pronto, a lo sumo alguien le consideró culpable de ir aquel sábado por la carretera correcta, a la velocidad adecuada, culpable de cruzarse con el descerebrado equivocado. Él trascendió a su propia vida sin pretenderlo, dejó a este lado un enorme agujero de dolor marcado a fuego en el cuerpo y en el alma de Marisa y Fernando, sus padres. Pablo no es una estadística, tampoco le tocaba ser homenajeado.