Condenan al Concello a pagar a un bombero los pluses de nocturnidad y festividad de sus vacaciones

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Concello de Ourense a remunerar a un trabajador del servicio de bomberos de la ciudad los pluses de nocturnidad y festividad correspondientes al periodo de vacaciones, "tomando como referencia la media mensual percibida durante los doce meses anteriores", así como a satisfacer al mismo "los atrasos correspondientes a los cuatro años anteriores a la fecha de reclamación con intereses".

Así las cosas, el alto tribunal gallego ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Ourense, que solo estimaba la remuneración de los pluses de nocturnidad del empleado, puesto que entiende que "dichos turnos y horas constituyen el trabajo ordinario y habitual" y "no corresponden a ninguna actividad u organización extraordinaria o especial".

En este sentido, el TSXG ha destacado en la sentencia, facilitada este miércoles a los medios de comunicación por varios miembros de la CIG, que el abono de tales pluses no responde al "concepto de gratificación o al complemento del desempeño", sino que se trata de "servicios que forman parte de la jornada normal y habitual del demandante".

Asimismo, apunta que, aunque el empleado "no realiza trabajos de noche ni en días festivos en el periodo de vacaciones", el mismo tiene derecho a su retribución por parte del Concello de Ourense porque dichos pluses no forman parte del "complemento de productividad".

Contra la misma sentencia puede interponerse recurso de casación en el plazo de treinta días tras su notificación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Valoración de la CIG

El secretario de administración local de la CIG, Xabier Rodríguez Cerdeiro, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa convocada en el edificio sindical de Ourense que este tipo de casos "ocurren a diario" en "muchos ayuntamientos", sobre todo, en los de menor tamaño.



Así, ha instado a los posibles afectados a que reclamen sus derechos, ya que la sentencia se va a hacer "extensible" a "muchos más trabajadores del Ayuntamiento" y va a permitir el "incremento de sus nóminas", puesto que "hay otros colectivos que cumplen estas mismas características". "Los tribunales demuestran que las administraciones locales están equivocadas en muchos casos que deberían salir a la luz", ha añadido.



Por su parte, el delegado sindical de la CIG de los bomberos de Ourense, José Vaquero, ha aclarado que el colectivo no ha querido "en ningún momento" que se produjera esa situación, ya que "siempre" han intentado ser "dialogantes y llegar a acuerdos con la administración para evitar la vía judicial".



En este sentido, ha denunciado que el servicio de bomberos lleva "años sufriendo" una "merma de derechos y de personal y trabajando con material inadecuado". "Siempre se ha intentado llegar a acuerdos a través de los representantes sindicales, pero no ha sido posible", ha comunicado.



"Después de constatar que las continuas promesas por parte del Ayuntamiento de resolver esta situación y otras reclamaciones no se iban a ver satisfechas, que todas esas promesas eran mentiras, tuvimos que recurrir a la vía judicial", ha lamentado José Vaquero.

Reconocimiento de derechos

El delegado sindical de la CIG de los bomberos de Ourense ha aclarado que el colectivo "nunca" ha reclamado una subida salarial, sino derechos "relacionados con la conciliación familiar". "Se nos deniegan sistemáticamente días de asuntos propios y tenemos que perder parte de nuestro salario para poder irnos de vacaciones", ha criticado.



Asimismo, José Vaquero ha destacado que el Ayuntamiento de Ourense ha podido resolver esta situación "sin que le hubiera costado nada" y ha reprobado la actitud del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez Abad, que "utiliza la expresión de puertas abiertas, pero no lo demuestra en la práctica".



En esta línea, ha criticado que el regidor no hubiera estado en la mesa de trabajo para abordar las necesidades del servicio de bomberos, la cual "surge a raíz de la moción de Ourense en Común". "Prometen y acusan a los demás de su ineficiencia, ellos no tienen culpa de nada", ha lamentado.



Además, ha apuntado que el colectivo desconoce por qué "están sin cubrir" una plaza de sargento, otra de cabo y una tercera de jefe del parque de bomberos mientras el Ayuntamiento "quiere meter plazas de interinos cuando hay plazas de funcionarios que no se están ocupando".



"El futuro, probablemente, tenga una perspectiva de nuevas acciones judiciales; nos vemos obligados a recurrir constantemente a este medio, ya que hay muchas otras cosas que tenemos que reclamar que no se consiguen por la vía de la administración", ha resumido el delegado sindical de la CIG.