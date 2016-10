El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) José Antonio Ballestero ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de la exedil de Ourense Áurea Soto y de Carlos Hernández y ha vuelto a denegar el procesamiento por prevaricación del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, al tiempo que ha decretado el sumario como concluido.



En un auto en el que rechaza aceptar el recurso interpuesto contra la primera resolución, también contraria al procesamiento, el magistrado se aferra a la "falta de indicios racionales" de la comisión de este delito de prevaricación judicial en relación con la instrucción del caso de la plaza de San Antonio, del que la exedil resultó absuelta tras el juicio.



Para el juez, Leonardo Álvarez obró adecuadamente imputando y luego abriendo juicio oral contra los querellantes toda vez que existía una "probabilidad" de que se hubiese producido un delito.



Además, descarta "cualquier manipulación de las fechas de las resoluciones judiciales" con la intención de perjudicar a Aurea Soto y al abogado también querellante, Carlos Hernández.



Contra esta resolución no cabe recurso, por lo que el magistrado ha emitido también un auto para su remisión a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG en el que declara "concluso" el sumario.



LA QUERELLA



La querella que motiva esta resolución fue presentada el pasado mes de marzo por la exconcejala de Urbanismo y por Carlos Hernández contra Leonardo Álvarez en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y se basaba en dos puntos.



Por un lado, se señalaban "imputaciones selectivas", en referencia a la indemnización concedida a una vecina a modo de compensación por la pérdida de luz en su inmueble como consecuencia de que el TSXG dejó sin efecto una demolición prevista en la Plaza de San Antonio. Y es que, como argumenta, esa propuesta no la realizó la socialista, sino que fue firmada por una funcionaria que no llegó a acudir a juicio.



En paralelo, en la querella también apuntaba a un posible "desconocimiento" de la ley por parte del juez decano de Ourense, tras reivindicar la legalidad de la licencia concedida al aparcamiento subterráneo de la citada plaza.



El pasado 7 de enero, la exedila y Carlos Hernández fueron absueltos de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de licencia a los edificios de esa plaza y al estacionamiento. La querella por prevaricación contra el juez fue desestimada el 19 de septiembre.