El turismo deportivo garantiza ya 22.000 estancias anuales en Ourense

"Estamos hablando de un sector que mueve en España unos diez mil millones de euros al año y parte de ese pastel debería venir a Ourense". José Manuel Rodríguez, gerente del Inorde, tiene claro que la provincia tiene opciones dentro del turismo deportivo. Según los datos que maneja este organismo que contribuye a la promoción turística de la provincia, "el año 2018 lo cerramos con 22.000 estancias y esperamos que este año puedan ser 24.000 o 25.000".

Caldaria, entidad que gestiona los centros termales de Arnoia, Laias y Lobios ha hecho una apuesta decidida y los números empiezan a salir. "Ata xuño confirmamos a presencia duns novecentos remeiros", confirma Alberto Canal, responsable de comunicación. Las actividades ligadas al agua y el cicloturismo son dos de los ejes que se están potenciando, pero también la estancia de equipos de fútbol, para lo cual cuentan con el campo de Barbantes como instalación complementaria a Laias.

Este centro termal recibirá en febrero al equipo paralímpico de remo de Ucrania y en abril están cerradas las estancias de varios colegios ingleses, que dan continuidad a la presencia de remeros de Oxford o Eton, también alojados recientemente en Laias. La selección de remo de Alemania será una de las novedades este año, que también se ha inclinado por la oferta que ha llegado desde Ourense.

Acaba de finalizar en Madrid la feria Fitur y Caldaria ha aprovechado el evento para afianzar su posición dentro del sector del turismo deportivo, vinculando sus balnearios a estas actividades. Canal alude a que se han mantenido contactos "con varios operadores turísticos, especializados en cicloturismo para que poidan no futuro programar estadías en Ourense". De acuerdo con la información que traslada Canal, el público objetivo es el resto de España, pero también otros países. En la primavera la empresa especializada en captar clientela extranjera "quedou en vir a Ourense, ver as instalacións e ver as posibilidades de chegar a acordos".

¿Por qué Ourense?

La provincia puede jugar un papel importante en el sector y, desde luego, "lo más importante ya lo tiene, que es el recurso", indica Patricio Sánchez, profesor del campus de Ourense y director del Máster en Gestión Empresarial del Deporte. Cree que "saber encontrar un nicho de mercado es importante y Ourense tiene posibilidades".

Para afianzar ese mercado apuesta "por conseguir la satisfacción del cliente para poder fidelizarlo con calidad de servicio, buenas instalaciones para entrenar, etc."

El agua del Miño y las carreteras de la provincia, que surcan espacios de gran belleza y valor patrimonial son las señas de identidad para las modalidades de remo y piragüismo y también para el cicloturismo o ciclismo de montaña, cuyos programas y rutas se están potenciando en los centros termales de Laias, Arnoia y Lobios.

Eventos como el Rally de Ourense, La Vuelta, el remo y los eventos no profesionales que se desarrollan a lo largo del año en la provincia "dejan un retorno económico muy importante, además de una promoción de la provincia en su conjunto", destaca José Manuel Rodríguez, gerente del Inorde.

Ourense tiene, además de sus recursos termales y paisajísticos, "el factor añadido del clima, lo que podrá favorecer estancias de equipos del norte de Europa", según percibe Patricio Sánchez. Y en esos caladeros está pescando Caldaria, que ha visto como las estancias de equipos deportivos han sido un balón de oxígeno para su cuenta de resultados, por lo tanto para mantener también el empleo.

Alberto Canal, su responsable de comunicación, adelanta que en febrero habrá contactos con equipos portugueses de fútbol para intentar contratar estancias en el balneario de Laias, apoyándose en el campo de fútbol de Barbantes, muy cercano al establecimiento. El mismo planteamiento se seguirá con equipos del norte de Europa, confiando la gestión de las estancias a turoperadores especializados.

Turismo deportivo, enoturismo o turismo cultural forman parte de una oferta que está trabajando Caldaria. Sin desdeñar otras actividades deportivas, como el golf, aún en fase de estudio. Canal afirma que en Fitur se habían hecho ya algunos contactos para captar estancias que vengan a jugar a Montealegre y se puedan hospedar en los balnearios de la entidad.

Un sector al alza

- 10.000 millones: es el volumen de ingresos que genera el turismo deportivo en España. A ese pastel aspiran a hincarle el diente casi todas las provincias. Ha sido uno de los programas estrella de Fitur.

- 22.000: es el número de estancias que la modalidad ha dejado en Ourense, según los datos que maneja el Inorde, que prevé llegar en este año a los 24.000 o 25.000.

- 900: Es el número de remeros que han confirmado su estancia hasta junio en Caldaria. Uno de esos equipos será la selección de Alemania, que es la primera vez que acude.