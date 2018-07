“Si el turista no quiere pagar, la Catedral hay que cerrarla"

El 9 de mayo de 2018, la Catedral de Ourense impuso una tarifa de entrada al templo para los turistas–los nacidos y residentes en la diócesis ourensana acceden gratis–que fijó en cinco euros, con precios reducidos para determinados colectivos como jubilados, estudiantes, peregrinos y grupos de más de 20 personas. El canon, que se puso en marcha para sufragar el mantenimiento de la Catedral, disgusta a un sector de los turistas, que incluso se niegan a visitar la Catedral en su estancia en Ourense por esta tarifa. Sin embargo, este modelo se aplica en otras catedrales gallegas como las de Tui o Mondoñedo, con un precio similar al de Ourense, y es una tendencia que en España está más asentada, con precios muy superiores a los cinco euros de la ciudad.

"Me parece muy mal. Me he negado a entrar porque es inadmisible. Es como si te cobran por pasar el Puente Romano", apunta Rafael Bohórquez, un visitante sevillano.Un grupo de jóvenes sale rápidamente de la puerta norte del templo, donde se sitúa el mostrador de la empresa que gestiona las visitas. Con acento francés, replican: "Es la Casa de Dios. ¿Cómo te van a cobrar por entrar?".

Desde Arti Splendori, la empresa gestora, defienden la necesidad de cobrar un precio simbólico por una entrada que incluye una audioguía, " dispositivo muy útil para conocer mejor el monumento". Están habituados a las "estampidas" de turistas, pero son muchos otros los que valoran el servicio. "Prácticamente todos los visitantes se van muy contentos de haber conocido esta catedral y además una vez realizada la visita consideran que el precio es justo", explican desde Arti Splendori. "Además de los dos luminarios encargados de las demandas relacionadas con los cultos, trabajamos dos personas en Atención al Visitante, son sueldos que hay que pagar", añaden. El dinero recaudado con la venta de entradas turísticas se dedica al mantenimiento del templo.

El delegado de patrimonio y canónigo de la Catedral, Miguel Ángel González, se muestra tajante: "Quién no quiera, que no entre. Si no se paga, la Catedral tiene que cerrar. ¿Qué más quieren? ¿Que les paguemos una limosna? Los empleados, la luz en retablos y capillas, que además son luces que se funden cada cierto tiempo, el agua y el resto de gastos de mantenimiento hay que pagarlos. Da para los gastos", explica.

¿Cuánto cuestan en España? Cada vez más monumentos religiosos cobran un canon a los visitantes. Con precios que rondan el de Ourense están la de Segovia, León, Zaragoza o Granada. Las de Burgos, Sevilla y Valencia cobran siete euros a los visitantes, diez la de Córdoba y 12 la de Mallorca. Además, todas incluyen tarifas que incrementan el precio como visitas a los tejados de los templos o a los museos catedralicios.

