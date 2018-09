“Uber" turístico que quiere su trozo de pastel

Susana, la vecina de un pueblo de Castellón que hacía de cicerone con los turistas–a cambio de un donativo o una propina–, encendió el debate de los guías oficiales que reclaman una ley que vele por el intrusismo. Los llamados "free tours" (tours gratuitos) funcionan en las ciudades europeas desde hace un tiempo, con una fórmula de visitas basadas en propinas que permite que estos guías amateurs ganen dinero. Como consecuencia, les quitan parte del pastel a los titulados. En Ourense, los guías oficiales han detectado este tipo de práctica y l quejas de los usuarios. En Internet, se ofertan dos "free tours": uno en la ciudad y otro en Allariz.

"De momento, no nos restan trabajo. Pero puede pasar. Hemos encontrado que los que operan aquí no son guías oficiales y varios clientes se han quejado, principalmente porque reservan y no aparecen en el punto de encuentro", señala Rosa Dorado, delegada de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia en Ourense.

Las quejas a las que se refiere son visibles en la web de freetour.com. Un anuncio oferta una ruta de 2,30 horas en la ciudad, con salida desde la Subdelegación del Gobierno. La hora, la misma a la que salen los guías oficiales: a las once. Los tres comentarios de usuarios, desde el 30 de julio hasta el 28 de agosto, dicen lo mismo: "El guía no apareció y nos dejó plantadas a 12 personas"; "Nos dejaron tirados sin avisar, y por lo visto no soy el primero"; "Perdimos el tiempo en ir", dicen, sin respuesta del anunciante.

En Allariz, la acogida es positiva. En la web guruwalk.com se anuncia "Tere, técnica en Guía, Información y Asistencia Turística". Los comentarios la ensalzan como "experta en la historia de Allariz que lo explica todo de una manera divertida y didáctica".

"Nosotros vamos a seguir trabajando con la máxima calidad, con nuestro carnet y cumpliendo con Hacienda. Los free tours desvalorizan nuestro trabajo", dice Rosa Dorado. n