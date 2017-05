La UGT-Justicia denuncia "sombras" en la presentación de la oficina judicial de Ourense

El responsable de Justicia de la Federación Gallega de Trabajadores y de Servicios Públicos de UGT, Manuel González, ha denunciado hoy "sombras" en la presentación de la nueva oficina judicial, que pondrá en marcha el Gobierno gallego en Ourense, como experiencia piloto, y ha denunciado "falta de transparencia" en la negociación con los sindicatos.



En una rueda de prensa celebrada esta mañana, esta central sindical ha criticado la contratación de una empresa externa para hacer el análisis de la implementación de la oficina judicial cuando el modelo "está fijado" en un decreto y ha cuestionado dicho anuncio que "se limita" a su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) "pero sin dotación económica".



UGT ha denunciado estos hechos, coincidiendo con la visita del director xeral de Xustiza, Juan José Martín, a la ciudad de Ourense, donde ha participado en una reunión con representantes judiciales.



"Para UGT, la Xunta nunca ha considerado la Justicia como un asunto de primer orden y Galicia sigue estando en el furgón de cola en cuanto a inversión en esta materia", ha denunciado González, quien ha lamentado que "no existe una política pública en materia de justicia clara en Galicia".



En esta línea, el delegado de A Coruña, Manuel Díaz, ha añadido la "falta de transparencia" por parte de la Xunta en todo este proceso así como el incumplimiento del decreto 427/2009, de 19 de noviembre, por el que se crean las comisiones y grupos de trabajo para diseño e implantación de la nueva oficina judicial de Galicia.



Así, ha insistido en que el modelo de la oficina ya estaba establecido en el decreto y que fue remitido al Consejo General del Poder Judicial, por lo que "cualquier informe emitido por esta empresa no servirá de nada".



Este decreto determina la creación de oficinas judiciales y que el diseño, creación, organización e implantación de las oficinas judiciales corresponden al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.



Sin embargo, desde UGT han considerado "absurdo" que la dirección general de Justicia encargue a una empresa externa un informe "para saber de qué recursos dispone la institución además de ser un gasto innecesario", ha apostillado González Carvajal, quien ha asegurado, coincidiendo con la visita que a día de hoy "no sabemos en qué consiste" la nueva oficina.



Por su parte, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, en una rueda de prensa convocada a la misma hora que la del sindicato, ha asegurado que esta oficina supone "una oportunidad" para la ciudad, gracias a la posibilidad de "aunar" servicios poniéndolos "en común" en un único edificio.



Según ha asegurado, destierra la actual "organización decimonónica" por otra "más ágil, eficaz y eficiente".



Para ello, ha ratificado que se ha encargado a una empresa Everis la elaboración del proyecto donde se recogerá el análisis "tanto cualitativo como cuantitativo", para el cual se abre un plazo de "dos meses", y que confía en que esté rematado "este año", sin concretar ni plazos ni dotación presupuestaria para la apertura de la oficina. Esto supondrá, ha dicho, una reorganización de los juzgados.