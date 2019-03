En los últimos cinco años han desaparecido siete ourensanos

Siete ourensanos desaparecieron en los últimos cinco años sin dejar rastro. Elías Carrera Colmenero (62 años, Ourense), Gumersinda Raña Raña (88 años, Avión), Jesús Bermejo Jiménez (71 años, A Rúa), Hervigio Carrera Fernández (88 años, Carballeda de Valdeorras), Antonio Chantrero (88 años, Allariz), Julio Fernández González (90 años, Allariz) y Belén Rodríguez Estévez (57 años, Ourense) forman parte del informe de personas desaparecidas en el territorio nacional desde el 2010 dado a conocer por Interior.

Las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) mantienen activa su búsqueda y continúan cruzando datos con el objetivo de encontrar una pista sobre su paradero o lo que les pudo haber pasado.

No son los únicos que están siendo buscados. Los agentes investigan otros 12.330 casos en todo el territorio nacional y sus familias, incluidas las de los siete ourensanos, tendrán a partir de ahora la posibilidad de conocer los avances en las pesquisas. El Ministerio del Interior destinará a cada provincia un coordinador para, por un lado, unificar la investigación, y, por otro, prestar ayuda los familiares

En la provincia se registraron 25 denuncias por personas que se ausentaron de su domicilio durante el 2018, en su mayoría menores, que, según fuentes policiales, fueron localizados o está identificado su paradero. Durante el 2018, también fueron localizados los cadáveres de otros dos ourensanos que figuraban como desaparecidos: Ramón López (88 años, Castro Caldelas), que se ausentó en 2017, y José Antonio Prieto (43 años, Ourense), que faltó un año después en Reza.

Sandra Carrera: “La vida es durísima, pero no perdemos la esperanza"

Elías Carrera Colmenero se ausentó el 18 de julio del 2013. Era taxista en la ciudad y ese día como otros tantos comió con su familia, que más tarde se enteró que había alquilado un coche para ir a Vigo, donde lo dejó y se le pierde el rastro. Su familia continúa buscándolo con el mismo empeño que en el momento de presentar la denuncia. "La vida tiene sido durísima sin él, pero continuaremos luchando hasta encontrarlo", apuntó su hija, Sandra Carrera.

La familia comprueba cada pista por insignificante que sea sobre su posible paradero. Sandra Carrera agradece que las fuerzas de seguridad, sobre todo la Policía Nacional, que no den por cancelada la búsqueda y mantengan la investigación abierta. "Es duro por lo que estamos viviendo. No sabes que le pudo haber pasado", lamenta.

Elías Carrera no tenía ningún tipo de problema económico ni familiar, lo que provoca que sus allegados se haga preguntas y más preguntas sobre su desaparición. Sospechan que no se fue por voluntad propia, dado que solamente llevaba con él la tarjeta sanitario y una agenda.

Su familia buscó desde un principio pistas en Vigo sobre su paradero. Inicialmente se sintió apoyada, incluido por los medios de comunicación, "pero a medida que pasan los años ese apoyo se va diluyendo. Nos quedamos solos. El pasado día 9 de marzo fue el día mundial del desaparecido y nadie se acordó de ellos".

Paco Lobatón: “Efecto corrosivo que abre preguntas y no da respuestas"

El periodista Paco Lobatón, promotor de la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, conoce y se ocupa de las personas que faltan y de sus familiares, a los que califica como supervivientes. "En todos hay un sentimiento de espera, de incertidumbre por el riesgo que puede estar corriendo su ser querido", apunta, recalcando que ese sentimiento produce "un efecto corrosivo que abre preguntas y no aporta respuestas. Se plantean, cómo no supimos escuchar, lo tendrán recluido, estará sufriendo, por qué no se pudo en contacto conmigo". Según el periodista, la desaparición y falta de pistas sobre una persona es "insoportable y peor que la pérdida de un ser querido, porque en este caso hay un duelo que te permite asumir la situación y volver a la vida. En la desaparición, la herida está abierta", relató.

Es por esto que considera importante el apoyo psicológico y económico a las familias. Se congratula con la creación de la figura del coordinador de investigaciones de desaparecidos en cada provincia, algo que venía demandando, pero su empeño es que se tramite una reforma que recoja "lo que llamamos el estatuto de las personas desaparecidas, que evitaría múltiples trámites y gastos para localizarlos o darlos por fallecidos".