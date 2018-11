Un metro por detrás de Sabina

Cuando Joaquín Sabina descansa, ellos tocan. Así es desde hace más de diez años, cuando nació la Noche Sabinera, grupo integrado por los músicos que acompañan al de Úbeda en sus giras.

Pancho Varona y Antonio García de Diego (coautores de canciones como "Peor para el sol" o "Y sin embargo"), acompañados por Paco Benito y Mara Barros, ofrecerán esta noche, a las 21,00 horas, un concierto en el Auditorio de Ourense en el que sonarán las letras y las notas que caracterizan las canciones de Joaquín Sabina.

Mara Barros (Huelva, 1980) llegó en 2015 a Noche Sabinera, después de "suplicar" durante años formar parte del proyecto: "Todo empezó en 2009, cuando me presentaron como la nueva corista de Sabina y subí y canté 'Y sin embargo'. Más tarde, me dijeron que querían algo nuevo y que yo era la mejor opción", recuerda la artista. De ella, dicen Varona y García de Diego que es imprescindible en Noche Sabinera, no solo porque "como mujer, aporto un timbre femenino a los temas de Sabina, sino que también me gusta pensar que es porque soy buena compañera de viaje". Dice Barros que se han convertido en una "gran familia con muy buen ambiente", algo fundamental "al trabajar con emociones. Si no hay química, olvídate".

Son las emociones, precisamente, la brújula por la que se deja guiar Barros cuando tiene decidir qué temas interpretarán en un concierto. "Yo voy directa a las canciones que me emocionan, que me arañan, como 'La chica Almodóvar' o 'Princesa". Después, vienen los arreglos: "Hay que adaptar los temas de Joaquín a mi timbre, por eso Pancho y Varona lo tiene más fácil a la hora de elegir las canciones".

Por último, el directo, que se divide en dos partes. Primero, se trata de un concierto habitual, donde los artistas interpretan las canciones de Sabina. Después, "nosotros le llamamos la parte karaoke: invitamos al público a subir al escenario, es lo que más engancha, porque tienen la oportunidad de cantar una canción de Sabina con su banda. Para esta parte, queremos valiente, no cantantes".

Lugar: Auditorio de Ourense

Hora: 21,00