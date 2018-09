Unanimidad en el Parlamento para pedir a la Iglesia visitas gratuitas a las catedrales

El Parlamento gallego ha acordado este jueves por unanimidad --tras una propuesta del PSdeG-- instar a la Xunta a que acuerde con la Iglesia que se permita la visita libre y gratuita al Pórtico de la Gloria, así como a las catedrales de Mondoñedo (Lugo), Ourense y Tui (Pontevedra) al menos cuatro días al mes.



En la comisión de Cultura de la Cámara, la diputada del PSdeG Concepción Burgo ha remarcado que deben estar al menos cuatro días durante cuatro horas abiertos al público de forma gratuita en cumplimiento de la ley de patrimonio cultural de Galicia.



Al respecto, Burgo denuncia "una situación de absoluta injusticia que la Xunta tolera porque le tolera todo a la Iglesia" y "no se puede tolerar que incumpla la ley de patrimonio", mientras recuerda que, por ejemplo, la Catedral de Santiago gestiona 17 millones de euros en ayudas públicas.



"Considero que no debieran cobrar en ningún momento, pero vamos por partes y comencemos por pedir que cumplan la ley y abran las catedrales y también el Pórtico da Gloria", apunta.



En este sentido, carga contra lo que considera avaricia de los responsables del templo compostelano por querer cobrar 10 euros por la visita al Pórtico de la Gloria, mientras indica que "las disculpas del Cabildo y de la Fundación de la Catedral" por cobrar entrada "no sirven".



De tal forma, insta al Gobierno gallego a que traslade en la comisión mixta Xunta-Iglesia la demanda de que cumpla con la ley de patrimonio y para recordarle que "todos los ciudadanos" son "iguales ante la ley".

Otros acuerdos

En otro orden de cosas, en esta comisión también han salido adelante otras propuestas como una del PPdeG en la que se demanda a la Xunta la creación de contenidos de formación en lengua gallega que faciliten su estudio y conocimiento a los residentes y no residentes en Galicia.



Además, se ha aprobado una propuesta de En Marea en la que se pide a la Xunta que haga público, a través de la remisión a los grupos parlamentarios, del informe con los gastos desagregados de la construcción de la sede del Consorcio Interuniversitario de Galicia, así como el coste que tendría el proyecto en otros espacios.